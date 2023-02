Nelle scorse ore l'avvocato Massimo Durante è intervenuto pubblicamente a Radio BiancoNera per parlare della penalizzazione di 15 punti data alla Juventus, squadra di cui è tifoso. Anche l'ex calciatore bianconero David Trezeguet, ha parlato del -15 in classifica inflitto alla formazione piemontese ai microfoni di Dazn.

Il giornalista Ivan Zazzaroni intanto ha commentato il video del pm Santoriello nel quale nel 2019 affermava di odiare la Juventus.

Juventus, Durante: 'Caso plusvalenze? Un disegno fin troppo chiaro contro i colori bianconeri'

L'avvocato Massimo Durante, tifoso della Juventus, è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di Radio BiancoNera per analizzare il caso plusvalenze e le conseguente penalizzazione inflitta alla società torinese.

Queste le due parole: "Quando sento Malagò dire che il CONI non c'entra niente riguardo le nomine dei membri del Collegio di Garanzia mi viene da ridere. Purtroppo per alcuni, oggi esiste un motore di ricerca dove uno può andare a colmare eventuali lacune di conoscenza. Non si può partire ancora dal presupposto che il popolo sia stupido, perché adesso l'imbarazzo è di coloro che stanno mettendo in atto questa buffonata”.

Poi Durante ha proseguito: "Queste penalizzazioni non ci devono stupire, vi ricordate quando hanno fatto i conti per le penalizzazioni al Milan per permettergli di partecipare alla Champions che poi avrebbero vinto? In una situazione come questa Allegri deve pensare a mettere punti in cascina.

Io mi aspetto anche una seconda mazzata che andrà in relazione ai punti che la Juve ha, si tratta di un disegno fin troppo chiaro, a mio modo di vedere".

Trezeguet sulla penalizzazione alla Juve: 'Vicenda non facile da gestire, ma la squadra ha reagito bene'

Della penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus ha parlato anche un ex giocatore bianconero come David Trezeguet.

Il francese, intervistato ai microfoni di Dazn, ha detto in proposito: "Non sto seguendo molto il campionato italiano, ma con la Juve ho un legame molto particolare. La penalizzazione di quindici punti non sarà affatto semplice da gestire, ma credo che il gruppo stia dimostrando di essere all’altezza, anche con la Fiorentina ha fatto un'ottima partita".

Zazzaroni sul caso Santoriello: 'Un pm che dice cose simili alimenta il sospetto'

Nelle scorse ore anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni della trasmissione Pressing del caso plusvalenze che ha colpito la Juventus. Il giornalista, entrando nello specifico, ha commentato il video risalente al 2019 in cui il pm Ciro Santoriello affermava di odiare la Juventus: "Fino a poco tempo fa, abbiamo vissuto in un paese in cui si è parlato di processi con magistrati politicizzati, trasferendo questo concetto nel calcio un pm bravissimo che dice queste cose alimenta un sospetto talmente forte".

Il giornalista ha poi concluso: "Un pm deve evitare di dire certe cose anche a un Convegno sulla pesca. Un mio caro amico, mi ha detto che Chinè è juventino ma non lo hai rivelato".