Questa sera a San Siro alle ore 21, il Milan si gioca buona parte della sua stagione. La crisi in campionato ha portato la squadra di Pioli a lottare per posizioni più arretrate, ma la vittoria del Milan contro il Torino ha riportato punti importanti in casa rossonera. Dopo 9 anni di assenza, i rossoneri si giocano il passaggio di turno dagli ottavi di finale. L'avversario è una delle squadre più strane della Premier League, ma con una guida che il campionato italiano conosce bene: Antonio Conte. Assenze importanti per entrambi gli schieramenti.

Pioli conterà ancora sulla sperimentale difesa a 3 con Thiaw titolare assieme a Kalulu e qualora dovesse farcela a Fikayo Tomori. Ancora assente Bennacer nel centrocampo rossonero, preoccupano le condizioni di Theo Hernandez che in allenamento ha subito una botta, verrà valutato fino all'ultimo. Sulla destra Saelemaekers è favorito rispetto a Calabria e in attacco Oliver Giroud è costretto a fare ancora gli straordinari, ma Origi e Rebic scalpitano dalla panchina. Oltre agli infortunati, Pioli deve fare a meno dei fuorilista: Adli, Dest, Ibrahimovic, Vranckx, Bakayoko. Le scorie del derby e della sconfitta in SuperCoppa devono essere lasciate da parte dai giocatori del Milan e una buona gara d'andata può servire per giocarsi le proprie carte in attesa del ritorno a Londra.

Il quinto posto nel campionato inglese è frutto di alti e bassi nei risultati che stanno lasciando gli Spurs fuori dalla zona Champions League. Tra infortuni e squalifiche, Antonio Conte dovrebbe far giocare la sua squadra con un 3-4-3 con Skipp e Sarr a centrocampo e Perisic a sinistra. In attacco Dejan Kulusewski a destra, e Son a sinistra dovrebbero giocare a supporto di Herry Kane.

Il centravanti inglese ritrova come avversario Olivier Giroud per una riedizione della tradizionale partita da mondiali Inghilterra-Francia. In Qatar i galletti hanno avuto la meglio, il numero 9 del Milan vorrebbe ripetersi anche in coppa.

Who makes your starting XI at the San Siro this evening? 🤔



🎮 @EASPORTSFIFA — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 14, 2023

Milan: i convocati di Mister Pioli per la sfida con il Tottenham

Portieri: Mirante, Tatarusanu.

Difensori: Tomori, Gabbia, Kjaer, Kalulu, Calabria, Ballo-Touré, Thiaw, Theo Hernandez.

Centrocampisti: Pobega, Tonali, Krunic, Saelemaekers.

Attaccanti: Origi, Rebic, De Ketelaere, Diaz, Messias, Leao, Giroud.

Milan - Tottenham: le quote e il pronostico

Il profumo della Champions League dovrebbe portare il Milan a vincere l'andata della partita secondo i bookmakers il segno 1 a 2,50 si fa preferire alla vittoria esterna a 3,05 e al pareggio a 3,20. Il risultato esatto però con la più alta probabilità di riuscita è l'1-1 a 6 seguito dal 1-0 a 8,25 e dal 2-1 a 10. L'Over 3,5 sembra essere altino essendo a 3,60, ma un over 2,5 si fa preferire a 2,05.

La quota GOL anch'essa si fa preferire rispetto alla quota NOGOL la prima a 1,77, la seconda a 1,95. La sfida tra bomber per il primo gol vede preferire Harry Kane a 5,25 rispetto ad Olivier Giroud a 5,75. In terza posizione si piazza Heung-Min Son seguito da Danjuma e Richarlison per gli ospiti, mentre alla stessa quota 8, per il Milan ci sono Rafael Leao e Divocl Origi.