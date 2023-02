Il pareggio maturato a Marassi tra Inter e Sampdoria ha creato malcontento tra i sostenitori nerazzurri. La Curva, all'indomani della sfida terminata a reti inviolate, ha espresso il proprio parere ponendo Simone Inzaghi al centro delle critiche. Il tecnico è stato discusso per un atteggiamento da "provinciale" costato all'atto pratico i 3 punti.

Lautaro e compagni sono apparsi spreconi nel primo tempo e senza idee nella parte finale della gara. Oggetto del dibattito è il forte attaccamento al 3-5-2 che Inzaghi dimostra di non sapere abbandonare neanche quando la gara non 'gira' e servirebbe avere un atteggiamento diverso.

I passi falsi rimediati con squadre, sulla carta, non invalicabili hanno dunque stizzito il popolo dell'Inter che sembra aver rinunciato alla rincorsa scudetto considerati i 15 punti che dividono il club dal Napoli (primo in classifica). Nonostante le critiche, Dzeko e compagni hanno vinto la Supercoppa Italiana contro il Milan, sono in corsa in Champions League e Coppa Italia e sono in seconda posizione in Serie A.

"Atteggiamento da squadra provinciale quello mostrato nel secondo tempo, quando al posto che rischiare le tre punte, resta aggrappato al suo modulo; rischio da correre anche perché il pari non serviva a nessuno. Siamo l'Inter, è l'avversario che deve temerci, dovremmo aggredire e dimostrare la superiorità e invece sembriamo una squadra di media classifica a cui un pari fuori casa può andare bene" si legge sul post pubblicato sui canali Twitter.

Gosens potrebbe approdare in Bundesliga, Correa tra Premier e Liga

A fine stagione si tireranno le somme ma molti nomi, alcuni di questi sponsorizzati proprio da Simone Inzaghi, potrebbero lasciare la Pinetina. Potrebbe essere il caso di Robin Gosens e Joaquin Correa. Il primo non si è mai inserito alla perfezione nei meccanismi tattici e potrebbe essere inserito in uno scambio alla pari con Nico Elvedi, possente centrale che milita attualmente nel Borussia Mönchengladbach.

Il calciatore interesserebbe soprattutto in vista dell'addio di Milan Skriniar che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 con l'Inter. Lo slovacco potrebbe accasarsi al Paris Saint Germain.

Discorsi ancora non risolti nemmeno per quanto riguarda Stefan De Vrij che interesserebbe a diverse squadre in primis la Juventus. A fine stagione potrebbe esserci l'addio come accennato anche di Joaquin Correa che non ha soddisfatto le pretese dello staff tecnico.

L'ex Lazio potrebbe essere ceduto per far cassa e garantire un altro rinforzo offensivo alla società meneghina. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro, sulle sue tracce ci sarebbero club che militano in Premier League e in Liga.