In queste ore la Juventus si è allenata per preparare la gara di Europa League contro il Nantes di giovedì 16 febbraio. Il tecnico Massimiliano Allegri per questo match ritroverà Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado. Il difensore e capitano bianconero torna a disposizione dopo più di 90 giorni e partirà dalla panchina. Mentre il colombiano ha saltato la gara contro la Fiorentina a causa di un attacco influenzale, ma adesso sta meglio.

Per la gara contro il Nantes, mister Allegri sembra intenzionato a confermare il tridente offensivo formato da Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Angel Di Maria, anche se la decisione definitiva verrà presa dopo la rifinitura mattutina, poche ore prima del match.

Allegri parla alla vigilia del match contro il Nantes

Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara contro il Nantes, ha parlato in conferenza stampa e si è soffermato sulle condizioni fisiche di Federico Chiesa: "Già il fatto che abbia recuperato da domenica (12 febbraio, ndr) è un segnale di quanto stia crescendo fisicamente". Dunque, il numero 7 juventino non sembra aver bisogno di riposare dopo la gara giocata contro la Fiorentina e anche contro il Nantes dovrebbe essere in campo dal primo minuto. Il tecnico livornese poi ha fatto una valutazione generale sugli altri giocatori: "Devo valutare chi ha più energie".

La buona notizia per la Juventus, però, arriva dai rientri di Leonardo Bonucci e di Juan Cuadrado.

Resta da capire se il colombiano potrà essere titolare oppure no, anche se Massimiliano Allegri ha un po' frenato: "Recupereremo Cuadrado, non è al 100% ma è a disposizione". Mentre Leonardo Bonucci partirà certamente dalla panchina.

Anche perché domenica 19 febbraio, Gleison Bremer non sarà a disposizione per la gara contro lo Spezia (è squalificato per un turno), perciò in quella occasione il capitano della Juventus potrebbe tornare tra i titolari.

Per la sfida contro i francesi, i dubbi più grandi di formazione in casa bianconera riguardano il centrocampo, visto che in avanti si va verso la conferma del tridente.

La Juventus vuole fare un buon cammino europeo

Alla viglia della partita di Europa League intanto Gleison Bremer in conferenza stampa ha detto: "È una partita importante, dobbiamo arrivare fino in fondo".

Anche Massimiliano Allegri è dello stesso avviso del difensore e ha sottolineato: "Dobbiamo esser bravi a riempire l'Europa League per giocare più partite possibili".