La Juventus deve tenere conto di possibili partenze a giugno. Da valutare la condizione fisica di Paul Pogba, che ancora non è rientrato dopo l'intervento al menisco, oltre al fatto che Leandro Paredes potrebbe non essere riscattato dalla Juve e tornare al Paris Saint Germain. Adrien Rabiot invece è in scadenza di contratto e potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Per questo gli acquisti a centrocampo potrebbero essere diversi, uno dei nomi che piacciono è sicuramente Sabitzer, giocatore classe 1994 che si è trasferito in prestito al Manchester United dal Bayern Monaco nel mercato di gennaio.

Di recente Ten Hag ha elogiato le prestazioni dell'austriaco, che però a fine stagione potrebbe far ritorno nella società tedesca ed essere ceduto a titolo definitivo. Fra le società interessate potrebbe esserci proprio la Juventus, la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Possibile interesse per Sabitzer da parte della Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare come rinforzo a centrocampo a giugno il giocatore Marcel Sabitzer. Il centrocampista si è trasferito in prestito dal Bayern Monaco al Manchester United nel mercato di gennaio. Non è previsto un diritto di riscatto del cartellino del giocatore, di conseguenza il suo ritorno alla società bavarese potrebbe diventare una possibilità concreta.

Il suo contratto con il Bayern Monaco è in scadenza a giugno 2025, con un'offerta di circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società tedesca. Sabitzer si è trasferito al Bayern nel Calciomercato estivo 2021, non era considerato un titolare per questo è stato ceduto nel mercato di gennaio.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus deve valutare però anche il ritorno di diversi giovani attualmente in prestito nel campionato italiano. Uno su tutti Nicolò Rovella, che al Monza sta dimostrando di poter essere parte integrante della squadra bianconera. Non sta raccogliendo molto minutaggio invece Filippo Ranocchia, che potrebbe rimanere in prestito un'altra stagione nella società lombarda.

Per quanto riguarda invece gli altri giovani in prestito, altro giocatore che dovrebbe far parte della rosa bianconera 2023-2024 è Andrea Cambiaso. Il terzino del Bologna sarebbe potuto rientrare in anticipo già nel recente mercato di gennaio ma la società emiliana ha deciso di confermarlo fino a giugno. Sarà valutato anche Koni De Winter, che sta giocando titolare nell'Empoli dopo le problematiche di inizio stagione.