Continuare il percorso netto in campionato ed arrivare nel migliore dei modi all'andata degli Ottavi di finale di Champions contro l'Eintrach. Sono questi gli obiettivi del Napoli di Luciano Spalletti che venerdì alle ore 20:45 apre il 23esimo turno di Serie A. Gli azzurri saranno di scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, reduce da 7 punti nelle ultime tre partite. Con la vittoria nell'ultimo turno, e il conseguente messo passo falso dell'Inter con la Sampdoria [VIDEO], Il Napoli si è portato a + 15 sui nerazzurri.

Napoli, qualche cambio per Spalletti

In vista del match europeo, il tecnico partenopeo Luciano Spalletti potrebbe effettuare qualche modifica rispetto all'undici sceso in campo nel turno precedente contro la Cremonese. Si candida dal primo minuto Elijf Elmas che ha siglato la sua sesta rete in campionato contro la formazione guidata da Ballardini. Il talento macedone potrebbe esser preferito a Zielinski.

Le altre due novità potrebbero riguardare Oliveira e Politano che potrebbero esser preferiti a Mario Rui e Lozano nelle rotazioni del tecnico di Certaldo. Ciò che è certo è la conferma dei due assi Kvicha Kvaratkshelia e Victor Osimhen che dovrebbero partire ancora una volta dal primo minuto e completare il tridente.

A centrocampo, confermatissimi Lobotka ed Anguissa come in difesa capitan Di Lorenzo, Rrhamani e Kim. In porta, confermato Meret.

Per la sfida contro i neroverdi non sarà a disposizione Giacomo Raspadori che complice un risentimento muscolare non potrà scendere in campo contro la sua ex squadra.

Una sfida fondamentale per gli azzurri a caccia del settimo successo consecutivo in campionato.

Sassuolo, 4-3-3 per Dionisi, out Berardi

Buon momento di forma per il Sassuolo di Alessio Dionisi che nelle ultime tre partite è riuscito a conquistare ben 7 punti frutto di due vittorie ed un pareggio, l'ultimo arrivato nell'insidiosa trasferta di Udine.

Per quanto concerne il possibile undici, l'allenatore neroverde dovrà fare a meno di Domenico Berardi, leader tecnico e pedina fondamentale del reparto offensivo nerazzurro.

L'esterno della Nazionale italiano ha subito un problema muscolare nella sfida contro i friulani e salvo sorprese non dovrebbe esser convocato per la sfida contro i partenopei. Per questo, il tridente dovrebbe esser composto da Laurentiee, Bajrami e Defrel che resta in ballottaggio con il recuperato Pinamonti.

A centrocampo confermatissimo Frattesi che comporrà la mediana assieme a Obiang e Matheus Henrique. In difesa, confermata la coppia Ruan-Erlic con capitan Ferrari che dovrebbe partire ancora dalla panchina.

Probabili formazioni

Sassuolo: Consigli; Zortea, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, Obiang, M.Henrique; Laurentiee, Defrel, Bajrami.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Kim, Oliveira; Elmas, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.