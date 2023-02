La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. I giocatori interessati ad un eventuale trasferimento a Torino potrebbero decidere di attendere l'evoluzione delle vicende giudiziarie prima di valutare l'approdo nella società bianconera. Alcuni però sarebbero pronti ad accettare un'eventuale offerta della Juventus anche se i bianconeri non dovessero giocare competizioni europee. Fra questi ci sarebbe Alvaro Morata, che non hai mai nascosto il suo affetto profondo nei confronti della Juventus. Per ben due volte ha giocato nella squadra bianconera, dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022.

L'Atletico Madrid sarebbe pronto ad offrirlo come contropartita tecnica per l'acquisto di Dusan Vlahovic, che potrebbe lasciare la società bianconera a giugno.

Possibile offerta dell'Atletico Madrid per Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Atletico Madrid potrebbe fare un'offerta per Dusan Vlahovic nel Calciomercato estivo. La Juventus lo valuta circa 100 milioni di euro ma potrebbe accettare una contropartita tecnica. Una di queste sarebbe Alvaro Morata, che ha un contratto in scadenza a giugno 2024 ed una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Morata in estate ritornerebbe volentieri a Torino anche perché ha già giocato nella Juventus e non ha mai nascosto il suo profondo affetto nei confronti della società bianconera.

Dal 2014 al 2016 è stato un giocatore della Juventus prima che il Real Madrid decidesse di utilizzare il diritto di recompra che era inserito inizialmente nella trattativa di cessione alla Juventus. Lo spagnolo è ritornato a Torino nel 2020 in prestito per 10 milioni di euro con diritto di riscatto a giugno 2021 per circa 45 milioni di euro.

Il 15 giugno 2021 il prestito viene esteso per un'altra stagione, posticipando il riscatto a giugno 2022 per circa 35 milioni di euro. Arrivati al momento del riscatto, però, la società bianconera ha deciso di non spendere tale somma e Morata è tornato all'Atletico Madrid.

La stagione fin qui disputata da Alvaro Morata

Il giocatore dell'Atletico Madrid Alvaro Morata ha disputato fino ad adesso 26 match fra campionato spagnolo, Coppa di Spagna e Champions League segnando 9 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni.

Inoltre, è stato il riferimento della nazionale spagnola al Mondiale in Qatar che però non è andata oltre l'ottavo di finale, sconfitta ai rigori dal Marocco. Con un contratto in scadenza a giugno 2024, la sua valutazione di mercato è diminuita molto rispetto al 2022, adesso ha un prezzo di circa 20 milioni di euro.