La dirigenza della Juventus probabilmente dovrà fare i conti con l'addio di Angel Di Maria nella prossima estate; l'esterno argentino piacerebbe molto al Barcellona e il rinnovo con il club bianconero non sembra all'ordine del giorno.

La possibilità di un addio del Fideo

Negli scorsi giorni l'attaccante esterno campione del Mondo ha rilasciato un'intervista ad ESPN dove ha voluto parlare del suo futuro, senza però chiarire se rimarrà in Italia o meno.

Le parole di Angel Di Maria, rilasciate al quotidiano online, parlano di una Juventus che "avrebbe diversi problemi, ma io sto comunque bene con i bianconeri."

Sul rinnovo contrattuale però il Fideo non ha voluto sbilanciarsi: "non si sta ancora parlando di rinnovo del contratto ma sono felice a Torino."

Parlando dell'interesse di molte squadre europee su di lui, Angel Di Maria ha voluto sottolineare che "non so ancora del mio futuro se sarà in Europa, ma comunque tra i vari club non ho alcuna preferenza."

L'interesse del Barcellona su Angel Di Maria

Il neo campione del mondo sarebbe attenzionato da diversi club in Europa, primo tra tutti il Barcellona di Xavi, che vorrebbe un rinforzo di esperienza e di livello tecnico elevato per il suo modulo offensivo, in cui Di Maria si potrebbe adattare perfettamente.

Il contratto di Angel Di Maria è in scadenza nel giugno 2023, quindi l'attaccante potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero ed il Barcellona potrebbe aprire già da ora i contatti con gli agenti del giocatore per strappare un accordo per la prossima stagione

Anche l'Atletico Madrid sarebbe interessato all'attaccante esterno argentino e potrebbe inserirsi nella trattativa; più difficile una destinazione inglese per Di Maria, nonostante le attenzioni sempre vive del Chelsea e dell'Arsenal.

Le statistiche di Angel Di Maria

In questo campionato di Serie A l'attaccante argentino ha disputato solo 13 partite per via di ripetuti infortuni muscolari, segnando 3 reti e fornendo 3 assist ai compagni; in Champions League ha giocato 4 partite con 3 assist all'attivo.

Angel Di Maria è arrivato alla Juventus a parametro zero nella scorsa finestra di mercato dal Paris Saint Germain, che lo aveva acquistato per 63 milioni di euro nel 2015 dal Manchester United.

Il club inglese a sua volta aveva acquisito il cartellino dell'esterno offensivo argentino dal Real Madrid per 75 milioni di euro nell'estate del 2014.

In carriera ha vinto molti trofei tra cui i principali sono una Champions League, una Supercoppa Europea, 5 SuperCoppe di Francia, 5 campionati francesi, 1 campionato portoghese e 2 campionati spagnoli, oltre alla vittoria del Mondiale in Qatar 2022 con la sua Nazionale.