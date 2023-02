Nelle scorse ore il giornalista Stefano De Grandis è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport 24 del dibattito avuto nel post partita di Juventus-Nantes con Massimiliano Allegri. Su questo argomento, hanno voluto dire la loro anche l'ex tecnico Giovanni Galeone sulle pagine della Gazzetta dello Sport e Paolo De Paola, intervistato da TMW Radio.

De Grandis torna a parlare del dibattito con Allegri: "Toccato un nervo scoperto ma non deve prendersela con me"

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, è voluto tornare sulle polemiche innestate in questa settimana dopo un dibattito che lo ha visto protagonista insieme a Massimiliano Allegri.

Il tecnico della Juventus, nell'immediato post gara nella partita giocata dalla Juventus in Europa League contro il Nantes, aveva risposto con toni accesi proprio a De Grandis, dopo che quest'ultimo gli aveva domandato della fase poco propositiva della formazione bianconera. Ecco dunque quanto riferito nelle scorse ore da De Grandis negli studi di Sky Sport 24: "Chi ha mai detto ad Allegri che voleva l’1-0? La domanda mi sembrava facile e abbastanza interpretabile. Il problema è il nervo scoperto. Lui si sente accerchiato perché lo accusano, non io, di fare un gioco speculativo, ma non deve prendersela con me. Tu puoi vincere con calcio difensivo o offensivo, non è una lotta tra sette o fazioni".

De Grandis ha poi concluso il suo intervento sull'argomento Allegri affermando: "L'altra sera è stata una reazione sbagliata, ma sui dati non bisogna parlare, sono quelli".

Galeone sul nervosismo di Allegri: "Dispiace vederlo cosi ma c'è da capirlo, perché ora non sta facendo solo il tecnico"

Anche l'ex tecnico Giovanni Galeone ha voluto parlare del nervosismo palesato da Allegri nel post Juventus-Nantes.

Il mentore del manager livornese, intervistato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport, ha dunque detto in proposito: "Adesso Max non sta facendo solo il tecnico. Gli servirebbe Marotta e un d.s. come Giuntoli o Massara. L’ho visto anche io in televisione e mi è dispiaciuto, anche perché con me è sempre sereno e tranquillo.

Innervosirsi non è da lui, che da buon livornese è sempre ironico e con una battuta per ogni situazione. Allegri sta facendo molto più che il semplice allenatore e dopo la stangata del -15 ha compattato la squadra e fatto punti".

De Paola: "Allegri è stato un maleducato ed ha avuto un atteggiamento vigliacco"

Anche il giornalista Paolo De Paola, tramite i microfoni di TMW Radio, ha parlato nelle scorse ore del dibattito avuto nel post gara tra Juventus e Nantes tra Massimiliano Allegri e Stefano De Grandis. Ecco quanto dichiarato da De Paola: "Molto spesso l'allenatore non se la prende mai con il talent ma con il giornalista che parla, e mi sembra un atteggiamento vigliacco. A ognuno il suo ruolo. Allegri è stato un po' maleducato, l'aggressività non va mostrata verso chi non ritieni del tuo rango. Poi ha attaccato De Grandis con dati sbagliati".