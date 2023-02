La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Nonostante questo tutti dovranno meritarsi la riconferma per la stagione 2023-2024, dalla dirigenza, alla guida tecnica, fino ad arrivare ai giocatori. La speranza per società e tifosi è che il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni possa portare all'annullamento dei 15 punti di penalizzazione. Si parla molto anche di mercato sui giornali, soprattutto per quanto riguarda la guida tecnica. Come scrive la stampa spagnola in caso di esonero di Allegri il Consiglio d'Amministrazione avrebbe già individuato in Zinedine Zidane il perfetto sostituto.

Sul tecnico francese ci sarebbe l'interesse del Paris Saint Germain e del Real Madrid ma nell'eventualità dovesse arrivare un'offerta della società bianconera il tecnico la valuterebbe considerando che al Real Madrid ha già avuto modo di allenare vincendo diverse competizioni importanti.

Il tecnico Zidane potrebbe sostituire Allegri nella stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli Zidane potrebbe essere il sostituto di Massimiliano Allegri in caso di esonero dell'attuale tecnico della Juventus. Il Consiglio d'Amministrazione avrebbe individuato nel francese il tecnico ideale per un nuovo progetto sportivo che valorizzi giovani di qualità insieme a giocatori di esperienza.

Alla Juventus avrebbe la possibilità di lavorare con giocatore di talento ma anche con tanti esperti e di qualità come Angel Di Maria (nel caso l'argentino dovesse prolungare il suo contratto con la società bianconera), Paul Pogba e Danilo. L'eventuale arrivo di un nuovo tecnico potrebbe dipendere però anche da chi sarà ingaggiato nella dirigenza bianconera.

Si parla infatti del possibile arrivo di un nuovo direttore sportivo, fra i preferiti ci sarebbe Ricky Massara del Milan. Quest'ultimo è amico ed ex compagno di Allegri al Pescara. Per questo il suo arrivo potrebbe concretizzarsi in caso di permanenza del tecnico italiano sulla panchina bianconera.

Il possibile arrivo di nuovi dirigenti nella Juventus

La Juventus valuterebbe l'ingaggio di un nuovo direttore sportivo dalla stagione 2023-2024. Si parla di Massara, piacciono anche Campos del Paris Saint Germain e Petrachi, attualmente senza panchina. Per quanto riguarda altri ruoli importanti come quello di vicepresidente e presidente, si valuterebbero due importanti ritorni. Il primo è quello di Alessandro Del Piero, che gode della stima professionale ed umana di John Elkann. Altro nome gradito è quello di Michel Platini, che potrebbe diventare il nuovo presidente della società bianconera.