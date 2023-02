Il mercato della Juventus passerà probabilmente dalla scelta di un nuovo direttore sportivo. Tanti i nomi fatti dai giornali sportivi e che piacciono alla Juventus, da Jorge Campos fino ad arrivare a Gianluca Petrachi. Secondo Tuttosport il nome che piace maggiormente alla Juve è quello di Ricky Massara, attuale direttore sportivo del Milan. Il dirigente nelle ultime stagioni ha fatto un grande lavoro nella società milanese, contribuendo alla vittoria del campionato con acquisti davvero importanti. Anche nel recente Calciomercato estivo ha sorpreso tutti rinforzando la difesa con il tedesco classe 2001 Thiaw, diventando un titolare con prestazioni importanti nella squadra milanese.

Proprio la conoscenza dei mercati esteri è uno dei motivi per cui l'attuale dirigente del Milan sarebbe il preferito per la società bianconera come direttore sportivo dalla stagione 2023-2024.

La Juventus preferirebbe Massara come direttore sportivo dalla stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Tuttosport il preferito della Juventus nel ruolo di direttore sportivo per la stagione 2023-2024 è Ricky Massara. L'attuale dirigente del Milan è in scadenza di contratto a giugno 2024 ma potrebbe lasciare la società milanese per una nuova esperienza professionale. Potrebbe seguirlo anche il capo scouting del Milan Moncada, entrambi hanno fatto un ottimo lavoro sul mercato estero.

Basti pensare ai recenti acquisti della società milanese. La conoscenza del mercato estero è uno dei motivi per cui sarebbe il preferito dalla Juventus come direttore sportivo. Gli altri motivi sono il low profile, una persona che lavora abitualmente lontano dai riflettori e porta risultati importanti acquistando giocatori di qualità a prezzo vantaggioso.

Abbiamo parlato di Thiaw, centrale tedesco arrivato al Milan nel recente calciomercato estivo dallo Schalke 04 per circa 7 milioni di euro. Altro motivo che potrebbe agevolare il suo arrivo a Torino è l'amicizia con Massimiliano Allegri sin dai tempi in cui i due giocavano insieme al Pescara. Da valutare però se il tecnico sarà confermato anche nella stagione 2023-2024 nonostante un contratto con la società bianconera fino a giugno 2025.

I possibili nomi per il dopo Allegri: piacerebbero Zidane, Conte e Tudor

Sono tre i nomi che piacciono alla società bianconera nell'eventualità in cui si decidesse di esonerare Massimiliano Allegri. Il francese Zidane è l'unico attualmente senza panchina e sarebbe pronto ad una nuova esperienza professionale in una società importante come la Juve. E' in scadenza di contratto a giugno con il Tottenham Antonio Conte, da valutare anche Tudor, che sta disputando con l'Olympique Marsiglia una stagione importante.