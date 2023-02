La Juventus sta vivendo delle settimane di incertezza, dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica che mette a repentaglio la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione. Intanto non mancano le indiscrezioni di mercato riguardo alla società bianconera. In particolare è in bilico la permanenza di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot, i quali vanno in scadenza di contratto questo 30 giugno. A repentaglio pare essere anche la permanenza di Leandro Paredes, che i bianconeri potrebbero non riscattare dal Psg.

Da decidere i destini di diversi elementi della Juventus

In scadenza di contratto con il club bianconero ci sono Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot, i quali - salvo novità delle prossime settimane - potrebbero quindi svincolarsi a parametro zero dal 1° luglio.

Non ci sono ancora certezze sulla permanenza del centrocampista argentino Paredes, che potrebbe non essere riscattato a titolo definitivo dai bianconeri (la cifra pattuita in estate è stata di circa 23 milioni) e farebbe quindi ritorno al Psg per fine prestito. Pare avere qualche possibilità in più di essere riscattato dalla Juve, invece, Arkadiusz Milik, attualmente a Torino in prestito dal Marsiglia.

Fra i giocatori sotto contratto con la Juventus per ancora altre stagioni che però potrebbero partire in caso di offerte, ci sarebbero invece Mattia De Sciglio, Kaio Jorge e Daniele Rugani.

Un discorso a parte va fatto su Moise Kean, il quale per contratto deve essere riscattato obbligatoriamente dall'Everton entro giugno, quindi diventerà poi a tutti gli effetti un giocatore della Juventus, anche se la sua conferma nel mercato estivo non pare del tutto scontata.

Inoltre potrebbero arrivare importanti offerte per Dusan Vlahovic: la Juventus valuta l'attaccante serbo attorno a 100 milioni e su di lui ci sarebbero diversi club europei come l'Arsenal, il Barcellona e il Real Madrid.

Le voci di mercato in entrata

Non mancano le indiscrezioni neppure riguardo al possibile mercato in entrata: circola ormai da tempo il nome del laziale Sergej Milinkovic-Savic, come piste alternative si valutano i profili di Davide Frattesi, che il Sassuolo valuta 25-30 milioni, e quello di N'golo Kantè, che potrebbe non rinnovare il contratto col Chelsea in scadenza a giugno e quindi essere libero poi a parametro zero.

Per la difesa la società bianconera penserebbe a Fabiano Parisi dell'Empoli e a Wilfried Singo del Torino per rinforzare le corsie esterne. Non è da escludere neppure un interessamento anche per il terzino dello Spezia Emil Holm.