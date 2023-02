La Juventus sta ritrovando gradualmente gran parte dei giocatori che non hanno potuto dare un grande contributo ad inizio stagione per gli infortuni subiti. Da Paredes a Di Maria fino a Chiesa: i bianconeri sono pronti ad affrontare la seconda parte di stagione con giocatori di esperienza e qualità in grado di migliorare la squadra. A breve potrebbe toccare anche Paul Pogba, piano piano sta recuperando anche Kaio Jorge, che a giorni potrebbe iniziare a prendere confidenza con il calcio giocato disputando match con la Juventus Next Gen, impegnata non solo nel campionato di Serie C ma anche nella finale di Coppa Italia di Serie C.

Come è noto la squadra del tecnico Massimo Brambilla ha sconfitto in semifinale della competizione nazionale il Foggia. Ma Kaio Jorge potrebbe giocare inizialmente nella seconda squadra bianconera per poi lasciare la Juve in prestito.

Kaio Jorge potrebbe trasferirsi in prestito nel campionato brasiliano

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Kaio Jorge potrebbe trasferirsi nel campionato brasiliano in prestito per cercare di raccogliere minutaggio e ritrovare la forma ideale dopo l'infortunio al ginocchio risalente oramai ad un anno fa. Sul giocatore ci sarebbero almeno tre società brasiliane: Internacional, Cruzeiro e Flamengo. Reduce da un lungo recupero, gradualmente Kaio Jorge dovrebbe tornare a giocare con la Juventus Next Gen.

Proprio nella seconda squadra bianconera si infortunò la scorsa stagione al ginocchio. Dopo il lungo recupero è pronto a ritrovare la forma ideale. Allegri ha sempre sottolineato come sia un giocatore dalle qualità importanti. Arrivato nel Calciomercato estivo del 2021 dal Santos per circa 3 milioni di euro più bonus, gradualmente è stato inserito nella prima squadra.

Un eventuale prestito potrebbe aiutarlo sicuramente a ritrovare anche quella consapevolezza delle sue qualità anche perché fino a due stagioni fa era considerato uno dei migliori giovani del calcio brasiliano.

Il mercato della Juventus

Kaio Jorge è solo uno dei giovani più interessanti della Juventus che potrebbe fare esperienza in prestito per poi ritornare nella società bianconera.

Questo è stato il caso ad esempio di Nicolò Fagioli, che ha disputato una stagione 2021-2022 importante alla Cremonese contribuendo alla promozione della società lombarda. Potrebbero rientrare alla Juventus e rimanere nella rosa bianconera nella stagione 2023-2024 anche Rovella, in prestito al Monza, Koni De Winter, attualmente all'Empoli, e Andrea Cambiaso, in prestito al Bologna fino a giugno.