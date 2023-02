La Juventus sta lavorando per definire il mercato da portare avanti durante i prossimi mesi. Le vicende giudiziarie non dovrebbero condizionare alcune trattative di mercato, anche perché ci sono da sostituire dei giocatori che andranno in scadenza di contratto e che difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Fra questi Alex Sandro, che potrebbe essere sostituito da un altro brasiliano protagonista di una stagione importante nel campionato italiano. Si parla di Carlos Augusto, terzino del Monza di 23 anni che è diventato un riferimento della squadra lombarda.

Può giocare terzino o centrocampista di fascia nel 3-5-2, in questa stagione fino ad adesso ha disputato 20 match nel campionato italiano segnando 4 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 2 match di Coppa Italia. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e la sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. La Juventus potrebbe offrire una contropartita tecnica per attutire l'investimento, magari anche in prestito. Si parla di Federico Gatti, che non sta raccogliendo molto minutaggio in questa stagione, e Filippo Ranocchia, già in prestito nella società lombarda in questa stagione.

Possibile offerta per Carlos Augusto nel calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Carlos Augusto. Il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno 2024 ed ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro. La società bianconera potrebbe offrire una contropartita tecnica gradita al Monza, magari in prestito: si parla d Federico Gatti e di Filippo Ranocchia (già in prestito al Monza in questa stagione).

Difficile invece cedere Iling Junior, che gode della fiducia della società bianconera e potrebbe rimanere come alternativa a Kostic nella stagione 2023-2024. Di recente l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha sottolineato che non è il momento di parlare di Calciomercato sottolineando come il brasiliano sia un giocatore importante per la sua società.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori per le fasce difensive. L'alternativa a Carlos Augusto sarebbe Alejandro Grimaldo, che a differenza del brasiliano arriverebbe a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Si parla di un bonus alla firma di circa 10 milioni di euro, questo significherebbe un costo simile a quello di Carlos Augusto, senza contare che lo spagnolo vorrebbe almeno 3-3,5 milioni di euro a stagione. Il brasiliano potrebbe accontentarsi di un ingaggio minore oltre al fatto che è più giovane di quattro anni rispetto allo spagnolo. Per la fascia destra invece piace Emil Holm dello Spezia, che ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro.