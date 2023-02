La Juventus ha vinto un importante match contro il Nantes che significa qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Protagonista della gara Angel Di Maria, che ha segnato tre gol alla squadra francese: il primo, soprattutto, è stato ammirato e condiviso sui social. Di Maria sta dimostrando tutta la sua qualità, con Massimiliano Allegri che lo ha definito un campione e, come tale, un giocatore in grado di decidere le partite. Di Maria è in scadenza di contratto con la Juventus a giugno e, attualmente, non si parla del prolungamento di contratto con la società bianconera.

Di Maria vorrebbe rimanere a Torino

La volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere a Torino anche perché, in una recente intervista a Espn Argentina, ha sottolineato come sia fondamentale per lui giocare nel calcio europeo per poter sperare in una convocazione per la Coppa America che si disputerà nel 2024. Come scrive Calciomercato.com, la Juventus è soddisfatta del giocatore ma starebbe attendendo l'evoluzione delle vicende giudiziarie prima di valutare un prolungamento di contratto.

Il prolungamento del contratto di Di Maria potrebbe essere valutato dopo l'esito delle vicende giudiziarie

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di calciomercato.com, la Juventus starebbe attendendo l'evoluzione delle vicende giudiziarie prima di valutare un eventuale prolungamento di contratto di Angel Di Maria.

Sulle qualità del giocatore non ci sarebbero dubbi alla Continassa: la tripletta realizzata contro il Nantes dimostra la qualità dell'argentino che, in questa seconda parte di stagione, sta incidendo molto. La società bianconera, però, vorrebbe prima capire se riuscirà a giocare le competizioni europee nella stagione 2023-24, in particolar modo la Champions League che garantirebbe ricavi iniziali di circa 30 milioni di euro.

Sostenere un ingaggio da almeno 7 milioni di euro a stagione potrebbe essere molto pesante per il bilancio societario. Una data importante potrebbe essere quella della presentazione del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni in merito alla sentenza plusvalenze da parte della Corte Federale d'Appello che ha deciso una sanzione di 15 punti di penalizzazione.

La Juventus presenterà il ricorso fra fine febbraio e inizio marzo

La Juventus presenterà il ricorso fra fine febbraio e inizio marzo, come confermato da Francesco Calvo prima di Nantes-Juventus. Si dovrà aspettare, poi, la fine del mese per sapere se il ricorso verrà annullato, confermato o eventualmente rimandato alla Corte Federale d'Appello. In tal caso, sarà diminuita la penalizzazione di 15 punti. In attesa dell'altro filone d'indagine ovvero la manovra stipendi, per il quale si parla anche di una sanzione pecuniaria e di 1 o 2 punti di penalizzazione per la squadra bianconera, come dichiarato di recente dal giornalista Campi su Tv Play di calciomercato.it.