Poche ore ancora dopo di che la Juventus di Massimiliano Allegri sarà di scena a La Spezia per disputare la giornata numero 23 di Serie A. Il tecnico livornese dovrebbe affidarsi ad un po' di turnover, qualcuno infatti riposerà in vista del return match contro il Nantes valido per l'accesso agli Ottavi di Finale di Europa League. In questo senso vanno lette la mancata convocazione di Federico Chiesa, rimasto a Torino, e la possibile panchina per Angel Di Maria. Di nuovo titolare invece Dusan Vlahovic, che dovrebbe guidare l'attacco insieme a Moise Kean già annunciato come titolare in conferenza stampa dallo stesso Allegri.

La Juventus tra campionato ed Europa League

Partendo dalla difesa, non scenderanno in campo ne Wojciech Szczęsny (Allegri ha già annunciato la titolarità del secondo Mattia Perin) ne Gleison Bremer, squalificato. Al suo posto ci sarà Daniele Rugani mentre Leonardo Bonucci partirà dalla panchina dato che è appena rientrato e non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. A completare la difesa insieme a Rugani ci saranno Danilo e Alex Sandro. Anche a centrocampo sono previste delle novità visto che Nicolò Fagioli non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto ci sarà Leandro Paredes che giocherà insieme a Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Sulle fasce ci saranno probabilmente Juan Cuadrado a destra e Filip Kostic a sinistra.

A livello di pacchetto avanzato Angel Di Maria dovrebbe accomodarsi in panchina, al suo posto Moise Kean che affiancherà Dusan Vlahovic.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic.

Fuori Chiesa e Pogba

Venendo ai non disponibili, oltre a Chiesa lasciato a Torino a smaltire i match degli ultimi giorni (dopo un anno di inattività Allegri e lo staff hanno deciso di gestirlo almeno in queste fasi iniziali) non saranno del match neanche Paul Pogba, Fabio Miretti ed Arek Milik (tutti per via di noie fisiche) insieme al già citato squalificato Gleison Bremer.

Il francese è sempre in fase di recupero ma non è ancora chiaro quando potrà rientrare. Detto di Chiesa, partito titolare sia contro la Fiorentina che contro il Nantes contro cui ha colpito una sfortunata traversa a portiere battuto, rimangono dunque ai box Miretti e Milik per i quali saranno necessarie ancora diverse settimane (forte distorsione alla caviglia per il giovane centrocampista e guaio muscolare alla coscia per il centravanti polacco).