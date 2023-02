La dirigenza dell'Inter sarebbe al lavoro per portare Marcus Thuram in nerazzurro nella prossima stagione: gli agenti del club sarebbero in contatto con i rappresentanti del giocatore per l'inizio delle trattative.

L'idea Marcus Thuram per l'attacco nerazzurro

La società nerazzurra vorrebbe riuscire ad anticipare tutte le altre concorrenti per arrivare al cartellino di Marcus Thuram: il giocatore, infatti, è in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach nel giugno 2023 e, da gennaio, possono pervenire offerte al suo staff in vista di un accordo per il prossimo anno.

L'idea dell'attaccante francese era già venuta all'Inter in passato, quando nell'estate del 2021, dopo la vittoria dello scudetto con Antonio Conte, Romelu Lukaku è stato ceduto al Chelsea: a quei tempi, la prima scelta dei nerazzurri sembrava poter esser proprio Marcus Thuram, ma l'infortunio subito dal calciatore al legamento collaterale mediale del ginocchio ne fece saltare il suo trasferimento.

L'Inter, in questi giorni, starebbe per formulare la sua offerta per il calciatore che, secondo le voci di Calciomercato, si potrebbe aggirare intorno ai 5 milioni di euro netti a stagione più eventuali bonus in caso di scudetto o qualificazione alla Champions League.

Thuram come alternativa a Romelu Lukaku

A fine stagione, l'Inter dovrà decidere se chiedere al Chelsea il prolungamento del prestito di Romelu Lukaku, a segno nell'ultima partita di campionato su calcio di rigore contro l'Udinese, per circa 8 milioni di euro: nel caso in cui si decidesse di virare su Marcus Thuram, l'Inter potrebbe non proseguire la sua collaborazione con l'attaccante belga.

Anche Joaquin Correa sembrerebbe in uscita in estate con destinazione probabile Siviglia: questo aprirebbe un ulteriore slot in attacco che andrà necessariamente colmato dalla dirigenza. Per questo motivo, gli emissari del club nerazzurro sarebbero volati in Germania per parlare direttamente con gli agenti di Marcus Thuram in modo da anticipare le concorrenti.

Bayern Monaco e Barcellona su Marcus Thuram

La principale concorrente dell'Inter per l'attaccante francese, figlio di Liliam Thuram, è il Bayern Monaco che vorrebbe un rinforzo importante da affiancare al bomber Eric Maxim Choupo-Moting: il club bavarese starebbe valutando anche di proporre un'offerta in estate per l'attaccante del Tottenham Harry Kane, da sempre un sogno per il club tedesco.

Nell'ultimo periodo, anche il Barcellona sembrerebbe interessato a Marcus Thuram, per poter fornire al tecnico Xavi un'alternativa più giovane al bomber Robert Lewandowski che, ad agosto, compirà 35 anni.