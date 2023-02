La dirigenza della Juventus starebbe pensando a Folarin Balogun nel caso di addio di Dusan Vlahovic in estate. L'attaccante, di proprietà dell'Arsenal in forza al Reims, potrebbe dunque essere il profilo giusto per sostituire il serbo nella prossima stagione.

La Juventus su Balogun dell'Arsenal

La dirigenza bianconera starebbe pensando all'attaccante inglese dell'Arsenal che in questa stagione sta stupendo gli osservatori con numeri importanti in Ligue 1 dove si trova in prestito al Reims: in 22 apparizioni stagionali ha segnato 15 reti, proponendosi così in un futuro presso club più titolati e con maggiori ambizioni internazionali.

L'attaccante ventunenne andrà in scadenza di contratto con i 'gunners' nel giugno del 2024 ed il club inglese potrebbe accettare un'offerta in estate per il suo cartellino.

Nelle ultime settimane, secondo i rumors di Calciomercato ripresi da calciomercato.it, anche l'Inter ed il Milan starebbero seguendo il giocatore, che farebbe comodo come rinforzo soprattutto per il costo contenuto del suo ingaggio, oggi di circa 750.000 euro a stagione.

La cifra richiesta dall'Arsenal sarebbe di circa 30 milioni di euro e questo taglierebbe fuori dalla corsa per il cartellino dell'attaccante i due club milanesi, che cercherebbero profili più economici come rinforzo per le rispettive formazioni.

Le big europee su Dusan Vlahovic

Sull'attaccante serbo della Juventus ci sarebbero diverse squadre europee ecco che nella prossima estate Dusan Vlahovic potrebbe lasciare Torino qualora arrivasse un'offerta vicina ai 90 milioni di euro.

Il principale club interessato al giocatore sembrerebbe essere il Bayern Monaco, che però avrebbe considerato per il momento eccessiva la richiesta della Juventus.

In caso di cessione di Dusan Vlahovic, il club bianconero ricaverebbe un tesoretto che potrebbe utilizzare per rinforzare gli altri reparti ed investire sui giovani talenti, come nell'ultima stagione sta già facendo il tecnico Massimiliano Allegri.

La questione del rinnovo di Angel Di Maria

A tenere inoltre banco in casa bianconera sarebbe anche la vicenda del rinnovo eventuale del contratto di Angel Di Maria; il Fideo potrebbe lasciare Torino a fine stagione a parametro 0 per fare ritorno in Argentina o continuare al contrario la propria avventura europea con Manchester United e Barcelona che sarebbero interessante.

L'eventuale separazione tra Di Maria e la Juventus alleggerirebbe il club da un importante ingaggio, permettendo anche in questo caso ulteriori investimenti sul mercato.