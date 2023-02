Quasi tutto pronto per Juventus-Nantes, match che si giocherà giovedì 16 febbraio alle 21 all'Allianz Stadium di Torino. Massimiliano Allegri è stato chiaro nella conferenza stampa della vigilia, dicendo che tutto l'ambiente è rimasto deluso dall'eliminazione precoce dalla Champions League e che c'è voglia di riscatto in Europa League.

Una sfida tutt'altro che scontata, secondo l'allenatore della Juventus, che ha sottolineato come il Nantes stia facendo bene in questo periodo, avendo mantenuto la porta inviolata per sei gare nelle ultime 10.

Cuadrado e Bonucci verso il recupero

Allegri ha fatto capire che ci sarà il rientro di Juan Cuadrado, anche se non è ancora al 100% della condizione. L'esterno colombiano aveva saltato per infortunio la gara di campionato contro la Fiorentina, vinta per 1-0 dalla Juventus.

Tra i convocati per il confronto con il Nantes ci sarà anche Leonardo Bonucci, ma Allegri ha chiarito: "Per fargli respirare il clima squadra". Dunque, quasi certamente il difensore non scenderà in campo.

L'importanza della partita per la Juventus

Allegri ha ricordato quanto sia importante per la Juventus la sfida con il Nantes ma anche l'obiettivo Europa League per garantirsi l'accesso alla prossima Champions League. La squadra torinese, infatti, penalizzata di 15 punti, attualmente è al nono posto in Serie A, a -12 punti dal trio formato da Atalanta, Milan e Roma.

Di conseguenza, in caso di successo in Europa League, la compagine bianconera strapperebbe il pass di qualificazione per la Champions.

Ecco cosa ha detto in merito Allegri: "Il fatto di essere usciti dal girone di Champions ci ha lasciato molto arrabbiati. Ora inizia un percorso diverso che non è semplice. Il Nantes nelle ultime 10 partite ha perso solo contro il Marsiglia, ha fatto 6 clean-sheet dal 28 dicembre.

Non so se siamo favoriti, so che il Nantes è una buona squadra e ci vuole rispetto".

Come procede il recupero di Pogba?

Paul Pogba non figurerà nell'elenco dei convocati nemmeno per Juventus-Nantes. Ad ogni modo, il centrocampista francese ha ricominciato ad allenarsi in gruppo, svolgendo delle sessioni di corsa e degli esercizi alla Continassa.

Sulle tempistiche del suo rientro in campo, Allegri continua a non sbilanciarsi.

Allegri non si sbottona sulla formazione

Allegri non ha voluto fornire troppe informazioni sulla formazione che manderà in campo contro il Nantes. Il tecnico della Juventus si è limitato a dire: "Devo valutare chi far giocare in Europa League e chi a La Spezia domenica. Però Chiesa sta assorbendo meglio le partite che gioca e questa è una buona cosa".

Juventus-Nantes sarà visibile in chiaro su TV8. Sarà possibile seguire la partita anche su Dazn e Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).