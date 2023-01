La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione impegnativa dal punto di vista sportivo e giudiziario. I -15 punti di penalizzazione peseranno evidentemente, a meno che il Collegio di Garanzia del Coni accetti al ricorso della società bianconera. C'è anche la possibilità di appellarsi al Tar. Intanto si lavora anche in previsione della stagione 2023-2024, con la nuova dirigenza bianconera che potrebbe lasciar partire diversi giocatori. Oltre quelli in scadenza, potrebbe lasciare Torino anche Leandro Paredes, arrivato nel recente Calciomercato estivo in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain per circa 28 milioni di euro.

Il centrocampista argentino non è riuscito finora a incidere come ci si aspettava: nella prima parte di stagione è stato condizionato da diversi infortuni muscolari, nella seconda Allegri gli sta preferendo Locatelli, che anche contro l'Atalanta ha regalato una prestazione importante. L'argentino ha un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione, motivo per il quale la società bianconera potrebbe decidere di non acquistarlo ed eventualmente valutare altri giocatori. Piace Rodrigo De Paul, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid a giugno e che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. La società spagnola potrebbe lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Altro nome che piace alla Juve è Davide Frattesi, che garantirebbe inserimenti e gol alla squadra bianconera.

Paredes potrebbe ritornare al Paris Saint Germain a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe decidere di non acquistare a titolo definitivo il centrocampista Leandro Paredes. Molto dipenderà dalla seconda parte di stagione ma fino ad adesso il giocatore argentino non è riuscito a dare un grande contributo.

Pesa evidentemente il prezzo del suo cartellino, circa 28 milioni di euro, oltre ai 7 milioni di euro netti a stagione che guadagna. La Juventus potrebbe decidere di dare fiducia ai giovani che attualmente sono in prestito: si tratta di Nicolò Rovella e di Filippo Ranocchia. La dirigenza bianconera potrebbe valutare anche l'acquisto di un altro giocatore: piacciono Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e Davide Frattesi del Sassuolo.

Il mercato della Juventus

La Juventus, come già anticipato, potrebbe lasciar partire diversi giocatori a parametro zero a giugno, tra i quali anche Angel Di Maria, anche se nell'intervista post match di Juventus-Atalanta l'argentino ha dichiarato che con la sua famiglia si trova bene in Italia. Con le valigie pronte ci sarebbero anche Alex Sandro e Juan Cuadrado, con la società bianconera che potrebbe decidere di sostituirli con giocatori più giovani e dall'ingaggio meno pesante.