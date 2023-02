La Juventus starebbe pensando di riportare in dirigenza dei calciatori che hanno fatto la storia del club per intraprendere un nuovo progetto vincente dopo le dimissioni del Cda presieduto da Andrea Agnelli. Nonostante la penalità di 15 punti, il club vorrebbe fare il massimo per ambire alla qualificazione in Europa. Per il futuro, l'area dirigenziale potrebbe subire un restyling e accogliere nuovamente un volto (se non di più) tra Alessandro Del Piero, Michel Platini e Giorgio Chiellini. Il club farà poi delle valutazioni anche sul fronte mercato laddove parte della rosa potrebbe non essere confermata.

Potrebbe essere il caso di Paul Pogba, che non ha mai giocato in questa stagione una partita ufficiale a causa dei tanti infortuni.

Si starebbe lavorando per una colonna della Juventus del passato

La Juventus potrebbe decidere di portare in società quel carisma che sembra essersi perso nelle ultime stagioni. Per questo motivo, si potrebbe pensare di puntare su Alex Del Piero che ritornerebbe volentieri a Torino. Il suo nome sarebbe circolato per ricoprire, inizialmente, la carica di vicepresidente. Anche Giorgio Chiellini sarebbe un profilo da seguire poiché conosce molto bene l'ambiente bianconero che ha lasciato soltanto nella scorsa stagione per approdare in America dopo aver accettato di giocare in MLS League.

Il terzo nome sarebbe quello di Platini che, dopo aver risolto i problemi giudiziari, sarebbe entusiasta di ritornare da dirigente in un club che lo ha reso celebre quando vestiva i panni da calciatore.

Via i big per un progetto sostenibile

Il nuovo ciclo della Juventus potrebbe perdere calciatori importanti. Potrebbe essere il caso di Alex Sandro, Leonardo Bonucci, Angel Di Maria e Juan Cuadrado che non dovrebbero rinnovare i rispettivi contratti.

Una novità potrebbe anche riguardare Paul Pogba che potrebbe decidere di rescindere il suo accordo quadriennale firmato con la società bianconera soltanto nella scorsa estate. Il francese è stato sempre fuori per infortunio e, come dichiarato dal tecnico Massimiliano Allegri, non ha mai svolto un allenamento al completo. Le parti potrebbero dunque formalizzare una rescissione consensuale che permetterebbe alle Juventus di risparmiare l'ingaggio che percepisce attualmente l'ex Manchester United, ritornato a Torino dopo essersi svincolato a parametro zero a giugno. Il club torinese vorrebbe dunque fondare una nuova politica su giovani futuribili per abbattere i costi che hanno portato all'indebitamento degli ultimi anni.