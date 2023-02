L'Inter lavora per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L'obiettivo primario sarebbe un difensore centrale poiché Milan Skriniar lascerà il club a parametro 0. Il suo erede potrebbe essere Edmond Tapsoba, classe 1999 del Burkina Faso, ora in forza nel Bayer Leverkusen. Discorsi concreti anche per quanto riguarda l'attacco dove Joaquin Correa non ha convinto in queste due stagioni. Al suo posto potrebbe essere ingaggiato Luis Muriel dell'Atalanta. Nelle ultime ore, inoltre, si sarebbe riaperta la pista Franck Kessie del Barcellona.

Possibile affare con il Leverkusen

L'Inter sarebbe molto interessata a trovare l'erede di Milan Skriniar. Piacerebbe Tapsoba del Bayer Leverkusen, club tedesco con il quale si potrebbe imbastire uno scambio con Robin Gosens. Il ragazzo ex Atalanta sarebbe stato già sondato nella sessione di mercato estiva ma le due società non avrebbero trovato l'accordo poiché il Bayer avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto, mentre i nerazzurri chiedevano un obbligo di riscatto sulla base di circa 28 milioni di euro. La valutazione di Tapsoba sarebbe di circa 20 milioni di euro, molto simile a quella di Gosens.

Dal Barcellona l'erede di De Vrij

La società nerazzurra avrebbe intenzione di rinforzare doppiamente la difesa poiché anche Stefan De Vrij non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023.

Il nome per il futuro sarebbe quello di Clement Lenglet che potrebbe non essere riscatto dal Tottenham. Il calciatore potrebbe dunque rientrare al Barcellona ed essere girato nuovamente in prestito con diritto di riscatto a Milano.

Kessie in orbita Inter

Franck Kessie sarebbe disposto a lasciare il Barcellona per approdare all'Inter.

Il centrocampista non è centrale nel progetto di Xavi e si sarebbe proposto alla società meneghina che non andrebbe oltre il prestito con diritto di riscatto. Inoltre, l'ex Milan dovrebbe rinunciare a parte dello stipendio ritenuto eccessivo dai dirigenti milanesi. Il Barcellona vorrebbe cederlo a titolo definitivo magari in uno scambio alla pari con Marcelo Brozovic, anche se l'Inter intenderebbe imbastire trattative slegate.

Luis Muriel se dovesse essere ceduto Joaquin Corrrea

Luis Muriel potrebbe essere l'erede di Joaquin Correa. Il colombiano non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 con l'Atalanta e sarebbe seguito anche dalla Roma. L'Inter potrebbe convincerlo offrendogli un salario più alto visto che l'ex Lazio, tanto voluto da Inzaghi, non dovrebbe essere confermato dopo le prestazioni molto deludenti che si sono evidenziate in queste due stagioni a Milano.