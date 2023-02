Secondo le ultime indiscrezioni inerenti il Calciomercato della Juventus e riprese da juvenews.eu, i bianconeri starebbero osservando per la prossima estate due giovani calciatori già presenti nel campionato italiano, Davide Frattesi, centrocampista attualmente in forza al Sassuolo e Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli sotto le luci della ribalta.

Juventus, Vicario piacerebbe per il futuro, l'Empoli lo lascerebbe andare per una cifra abbordabile

Per quanto concerne Vicario, il giovane portiere dell'Empoli si sta rendendo protagonista di un'annata che gli è valsa l'attenzione di diversi top club italiani, tra cui appunto si annovererebbe anche la Juventus. Il suo futuro, potrebbe dunque essere lontano dal capoluogo toscano e le sue parole, rilasciate appena qualche giorno fa alla Gazzetta dello Sport, ne sarebbero una riprova: "Fururo? E’ tutto da scrivere. Però adesso c’è una salvezza da conquistare a cominciare da sabato con lo Spezia. L’obiettivo è fondamentale per noi e per il club. Non sarei il Vicario di oggi senza tutto quello che mi ha dato l’Empoli". Proprio l'Empoli, che ha riscattato Vicario lo scorso anno dal Cagliari per una cifra di 8 milioni di euro, potrebbe incassarne con la sua cessione, quanto meno il doppio se non di più.

La Juventus che vorrebbe sostituire l'attuale classe '90 Wojciech Szczesny con un profilo più giovane, potrebbe dunque tentare l'assalto a Vicario per proseguire la sua annale tradizione di portieri italiani di assoluto livello.

Calciomercato Juve, Frattesi sarebbe il nome nuovo per il centrocampo

L'altro nome uscito nelle scorse ore che la Juventus starebbe seguendo, come già accennato, risulterebbe essere quello di Davide Frattesi.

Il centrocampista romano attualmente in forza al Sassuolo, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe stato vicinissimo a divenire un nuovo calciatore della Juve già lo scorso gennaio, salvo poi dover restare in Emilia per una scelta di convenienza condivisa da entrambe le società. Stando però alla "Rosea" l'affare per il passaggio di Frattesi in bianconero sarebbe stato solo rimandato alla prossima estate.

L'agente del calciatore Giuseppe Riso avrebbe già trovato l'intesa economica per lo stipendio che Frattesi potrebbe percepire qualora divenisse un nuovo elemento della formazione piemontese, la stessa cosa varrebbe per le due società coinvolte nell'affare.