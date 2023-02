Lautaro Martinez è uno dei calciatori dell'Inter che sta offrendo grandi prestazioni con la maglia nerazzurra. In questa stagione, il Toro si sta confermando ad altissimi livelli anche come capitano e leader all'interno dello spogliatoio. La sua crescita non è passata inosservata alle big d'Europa, con le società inglesi più quotate che sarebbero pronte ad offerte importanti per convincere il club a cederlo nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Inter, anche Arsenal e Liverpool su Lautaro

Oltre al Manchester United [VIDEO] che sta monitorando diversi attaccanti del panorama italiano come Victor Osimhen del Napoli, sull'attaccante argentino dell'Inter ci sarebbe anche il forte interesse del Liverpool di Jurgen Klopp e dell'Arsenal di Mikael Arteta.

I Reds sarebbero a caccia dell'eventuale sostituto di Roberto Firmino che potrebbe lasciare Anfield in estate a parametro zero, mentre i Gunners sono alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto offensivo vista la probabile qualificazione in Champions League, così da giocarsi anche un posto nelle squadre più importanti della competizione europea. L'Inter non ha alcuna di intenzione di cedere Lautaro e lo reputa un elemento imprescindibile per la prossima stagione. Resta quindi complicata una cessione.

Per trattenere il Toro, il club nerazzurro potrebbe decidere di cedere altri calciatori come Denzel Dumfries che piace al Chelsea ed il Tucu Correa che resta nel mirino del Siviglia.

Per sostituire l'ex Lazio, l'Inter starebbe pensando a Luis Muriel in uscita dall'Atalanta.

Inter, idea Kovacic per il dopo Brozovic

Un altro calciatore importante che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima finestra di mercato estiva è Marcelo Brozovic. Nonostante un ruolo centrale nel progetto di Simone Inzaghi, il centrocampista croato potrebbe esser sacrificato per fare cassa, con il Barcellona che resta sempre alla finestra e che potrebbe provare un nuovo assalto a giugno.

In caso di cessione di Brozovic, il club nerazzurro starebbe valutando diversi profili per rinforzare la mediana. Oltre a Kessie che potrebbe rientrare in un eventuale scambio con il mediano croato, l'Inter starebbe pensando ad un possibile ritorno di Mateo Kovacic, centrocampista del Chelsea che ha già vestito la maglia nerazzurra durante le gestioni di Mancini e Mazzari.

Il centrocampista croato ha poco spazio ai Blues ed ha perso posizioni nelle rotazioni di Potter. Per questo potrebbe partire in estate, con l'Inter che potrebbe provare ad imbastire una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.