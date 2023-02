La Juventus sta vivendo un momento difficile dal punto di vista giudiziario a seguito del caso plusvalenze, che ha portato 15 punti di penalizzazione, e in attesa di un altro filone d'indagine, ovvero la manovra stipendi. Una situazione giudiziaria che riguarda anche quella sportiva e che potrebbe portare anche ad una mancata qualificazione alla Champions League o, peggio ancora, alla retrocessione. C'è anche il rischio economico dovuto a sponsor che potrebbero decidere di lasciare la Juve. Di recente è stato proprio Paolo Ziliani a fare riferimento allo sponsor presente sulla maglia della Juventus, Jeep, parlando di una foto pubblicata dalla Gazzetta dello Sport con protagonisti Vlahovic e Chiesa.

Nell'immagine si nota come nell'inserimento della foto nell'articolo sia stata tagliata parte della scritta Jeep. Il giornalista ha voluto ironizzare su questo aspetto postando un tweet che ha portato ad una reazione importante da parte dei suoi follower.

Il giornalista Ziliani ha commentato una foto postata dalla Gazzetta dello Sport con Vlahovic e Chiesa

'In realtà, per ricostruire la Juventus bisognerebbe trovare un nuovo sponsor che non si vergogni di apparire sulle maglie bianconere, come succede oggi per Jeep, e non abbia problemi a mostrarsi sui campi di serie B o di serie C. Per il resto tutto bene'. Questo il post di Paolo Ziliani in riferimento ad un'immagine postata dalla Gazzetta dello Sport in cui si nota la scritta Jeep tagliata in parte e con protagonisti Vlahovic e Chiesa.

Diversi i commenti da parte dei follower del giornalista sportivo, alcuni dei quali hanno ironizzato su Jeep trasformandola in Gip, ovvero Giudice per l'inchiesta preliminare. Un utente ha scritto: 'Anche perché di questi tempi per loro è più GIP che Jeep'. Un altro ha scritto: 'Io mi chiedo: se questi riescono ad imporre ad un giornale di nascondere lo sponsor o mostrarlo, a comando, chissà che altri poteri hanno sui contenuti degli articoli dello stesso giornale.

...e stiamo parlando di uno dei pochi giornali che non dovrebbe essere in mano loro'. Un altro invece ha scritto: 'Una domanda: dopo aver preso Higuain e non aver vinto la Champions League, hai preso Cristiano Ronaldo, e non hai vinto la Champions League, hai preso Vlaovic e nemmeno ti qualifichi perché ti beccano. Chi prendi adesso?'.

Possibili retrocessioni in Serie B di Sampdoria e Juventus

Il giornalista sportivo Ziliani, di recente, è stato protagonista di un altro tweet in cui ha fatto riferimento alla penalizzazione non solo della Juventus ma anche della Sampdoria. A sua detta, la società ligure è attesa da un -2 dovuto al processo ai club succursali. Intanto, la squadra ligure ha pareggiato nel match di campionato contro il Monza dopo essere andata per due volte in vantaggio contro la società lombarda.