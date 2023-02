Il casting per il dopo Milan Skriniar è partito. L'Inter sta osservando diversi profili per puntellare la retroguardia a disposizione di Simone Inzaghi e sostituire il centrale slovacco che in estate passerà al Paris Saint Germain. Il club nerazzurro non vuole farsi trovare impreparato e per questo sta prendendo in considerazioni diversi nomi, anche di grande caratura internazionale.

Inter, possibile interesse per Maguire in estate

Tra i giocatori nel mirino dell'Inter ci sarebbe anche Harry Maguire, centrale inglese in forza al Manchester United che già a gennaio era stato sondato dall'Inter.

L'ex Leicester non è mai riuscito ad imporsi con grande continuità e leadership nonostante un ruolo importante, e l'arrivo di Lisandro Martinez avrebbe compromesso la sua titolarità nell'undici del tecnico Erik Ten Haag. Per questo, il centrale inglese starebbe valutando l'addio da Old Trafford nella prossima sessione estiva.

Lo United non si opporrebbe davanti una possibile cessione visto che si libererebbe di un ingaggio pesante da circa 5 milioni di euro. Nonostante ciò, la trattativa per l'Inter non sembrerebbe facile vista la richiesta dello United e soprattutto l'interesse di altri club della Premier League come l'Aston Villa di Emery. Oltre Maguire, il club nerazzurro starebbe valutando un altro profilo in casa Red Devils ovvero Victor Lindelof che per una cifra attorno ai 15 milioni di euro potrebbe esser ceduto in estate.

Inter: Real su Barella, si lavora al rinnovo di Calhanoglu

Oltre all'arrivo di un nuovo difensore, l'Inter deve fare i conti con le grandi offerte che potrebbero arrivare per i centrocampisti presenti in rosa, in particolare per Nicolò Barella.

Il centrocampista italiano si sta confermando su altissimi livelli e sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco, ma soprattutto del Real Madrid di Carlo Ancelotti che sarebbe pronto ad un'offerta importante in estate.

Un'offerta che si aggirerebbe attorno ai 50 milioni di euro più il cartellino di Dany Ceballos come parziale contropartita tecnica. Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di cedere l'ex capitano del Cagliari e prenderebbe in considerazione le cessioni di altri big come quelle di Brozovic e Dumfries.

Altro obiettivo del club nerazzurro è quello di blindare Hakan Calhanoglu, ormai perno della mediana di Inzaghi. L'Inter sarebbe pronta ad offrire un rinnovo contrattuale da circa 5 milioni di euro per blindare il centrocampista turco, capace di ricoprire il ruolo di mezz'ala e regista con grandi risultati.