Il Milan inizia a pianificare le prime mosse per il prossimo mercato estivo. Il target della società rossonera è sempre quello di puntare sui giovani che possano ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere tattico di mister Stefano Pioli nella prossima stagione.

Milan, interesse per Osorio, anche l'Aston Villa sul talento cileno

Si leggerebbe in quest'ottica il forte interesse nei confronti di Dario Osorio, talentuoso esterno offensivo cileno che si sta mettendo in luce con la maglia dell'Universidad de Chile. Le prestazioni del 19enne fantasista non sono passate inosservate ed il Milan starebbe valutando di intavolare una trattativa per accaparrarsene il cartellino nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Il club rossonero vorrebbe anticipare la concorrenza mettendo sul piatto 5 milioni di euro contro la richiesta di 12 milioni da parte dell'Universidad de Chile. Inoltre, i rossoneri devono battere la concorrenza dell'Aston Villa di Unai Emery che sarebbe molto interessata al giovane talento.

L'eventuale arrivo di un nuovo esterno offensivo metterebbe in discussione la posizione di Ante Rebic e non solo. Infatti, l'esterno croato potrebbe lasciare Milano in estate, visto l'interesse di alcuni club di Bundesliga che si è già manifestato nelle precedenti sessioni di mercato. Anche il futuro di Rafael Leao resta in bilico. Senza rinnovo, il gioiello portoghese potrebbe partire in estate, con il Manchester City di Pep Guardiola principale osservatore della vicenda.

Milan, Bakayoko verso la Cremonese, Ziyech, vicino al Psg

Oltre alle prossime manovre estive, il Milan sta per piazzare alcune cessioni nelle ultime ore di questa finestra invernale di calciomercato.

Infatti, sembrerebbe ormai ad un passo l'addio di Timouè Bakayoko che potrebbe restare in Serie A. Il centrocampista francese arrivato in prestito dal Chelsea potrebbe trasferirsi alla Cremonese ed essere un giocatore importante per il centrocampo di Davide Ballardini.

I rossoneri starebbero cercando di trovare l'accordo per cedere il centrocampista, ormai fuori dal progetto di Pioli. Chi invece dovrebbe restare anche nelle prossime ore nella rosa del Diavolo è Yacine Adli che nonostante un minutaggio non elevato dovrebbe restare in rossonero fino al termine della stagione.

Capitolo acquisti.

Dopo un inseguimento durante un'intera estate, il Milan sta per dire addio ad Hakim Ziyech. Il fantasista del Chelsea è ad un passo dal Paris Saint Germain, pronto a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Galtier. Difficile anche l'approdo di Saint-Maximin al Milan, vista la richiesta di 20 milioni da parte del Newcastle.