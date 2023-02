La 22^ giornata di Serie A ha confermato il predominio del Napoli di Luciano Spalletti. Dopo il pareggio dell'Inter nel posticipo del lunedì sera a Marassi contro la Sampdoria (0-0), gli azzurri partenopei hanno aumentato fino a 15 punti il vantaggio in classifica sui nerazzurri [VIDEO]. Praticamente sono cinque partite che il Napoli può permettersi di perdere nelle prossime 16 giornate. Questi numeri peraltro rappresentano un record nella storia della massima serie.

Il vantaggio record del Napoli nell'era del tre punti

Dopo 22 giornate di campionato gli azzurri si ritrovano con un vantaggio di 15 punti sulla seconda in classifica (che è l'Inter).

Mai nessuno nell' "era dei tre punti", quindi dalla stagione 1994-1995 in poi, aveva accumulato così tanto vantaggio dopo 22 giornate di campionato.

Fino a ieri il primato apparteneva all'Inter di Roberto Mancini nella stagione 2006-2007, che dopo 22 giornate di campionato aveva 11 punti di vantaggio sulla Roma. In quel caso poi i nerazzurri vinsero il tricolore a fine stagione.

Napoli al top anche nei vari campionati d'Europa

Con questi numeri il Napoli si dimostra essere la squadra da battere anche guardando sul piano internazionale. Con 19 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta in 22 partite, per un totale di 59 punti, gli azzurri detengono il miglior ruolino nei cinque principali campionati europei.

Ad esempio in Premier League, l'Arsenal sta dominando il campionato inglese, ma con 16 vittorie, due pareggi e due sconfitte ha per ora fatto "meno bene" rispetto al Napoli. Il Barcellona, capolista nella Liga Spagnola, ha totalizzato finora 56 punti in 21 partite disputate. Di fronte alle statistiche della squadra di Spalletti devono inchinarsi anche i tre 'fenomeni' del PSG come Messi, Neymar e Mbappé che in Ligue 1 conducono il campionato con 54 punti in 23 partite, mentre in Bundesliga la capolista è il Bayern Monaco che ha all'attivo 42 punti su 20 partite disputate.

Allargando gli orizzonti, in Portogallo è il Benfica a condurre il campionato e sembrerebbe essere l'unica squadra a poter eguagliare il Napoli: attualmente si trova a quota 53 punti in 20 partite (quindi teoricamente - vincendo le prossime due partite - potrebbe arrivare a quota 59 punti in 22 gare, proprio come i partenopei). In Turchia il Galatasaray è al comando con 54 punti conquistati in 22 partite. Infine, in Grecia è in testa il Panathinaikos che, dopo 22 incontri, ha messo insieme 51 punti.