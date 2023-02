La Juventus è al lavoro per definire le mosse da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Molto dipenderà dalle vicende giudiziarie della società bianconera e da come queste potrebbero condizionare la classifica finale: quel che è certo è che la proprietà potrebbe regalare dei rinforzi importanti in previsione del centenario della famiglia Agnelli alla Juventus. La strategia di mercato dovrebbe essere sempre la stessa, investimenti importanti su giovani di qualità. A tal riguardo, secondo la stampa spagnola, la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di uno dei giovani più interessanti del calcio francese.

Parliamo di Rayan Cherki, classe 2003 del Lione di origini algerini come Karim Benzema. Come la punta del Real Madrid, Cherki è cresciuto nella società francese e potrebbe fare lo stesso cammino professionale del giocatore attualmente al Real, considerando le qualità che sta dimostrando in questa seconda parte di stagione. Secondo la stampa spagnola, potrebbe essere il rinforzo della Juventus in caso di cessione di Dusan Vlahovic, con l'attaccante bianconero che piace a diverse società inglesi ed ha una valutazione di mercato di circa 100 milioni di euro.

La Juventus potrebbe sostituire Vlahovic con Cherki

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Rayan Cherki.

Il giovane francese del Lione potrebbe sostituire Dusan Vlahovic, nel caso in cui arrivasse un'offerta importante per il giocatore bianconero. Il classe 2003, in questa seconda parte di stagione, sta raccogliendo molto minutaggio nel Lione, segnale evidente della sua crescita professionale. È nazionale under 21, ancora deve giocare un match con la nazionale francese, 23 quelli disputati con il Lione in questa stagione fra campionato francese e Coppa di Francia: ha segnato 4 gol fornendo altrettanti assist decisivi ai suoi compagni.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 con opzione di prolungamento di contratto fino a giugno 2025. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare a giugno se dovesse continuare a confermarsi nel Lione. Sul giocatore, oltre alla Juventus, ci sarebbero anche Liverpool, Paris Saint Germain e Real Madrid.

Può giocare in tutti i ruoli del settore avanzato, anche se come supporto ad un attaccante sembra dare un contributo migliore.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a giugno. La società bianconera potrebbe attingere al mercato dei parametri zero considerando che diversi giocatori potrebbero lasciare Torino a scadenza di contratto. Fra questi Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e il francese Adrien Rabiot. Fra i giocatori graditi per rinforzare il settore difensivo ci sarebbe Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.