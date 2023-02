La Juventus si ritrova ad affrontare una seconda parte di stagione davvero difficile dal punto di vista giudiziario che inevitabilmente sta riguardando anche la parte sportiva dopo i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. Non sono escluse altre sanzioni per la manovra stipendi, quel che è certo è che la Juventus dovrà fare più punti possibili per garantirsi la permanenza in Serie A in previsione, nella possibilità più pesante, di altre sanzioni in classifica. Saranno importante non solo i giocatori ma anche gli uomini, a tal riguardo come sottolinea il giornalista sportivo Fabio Riva, Di Maria si sarebbe aspettato di chiudere la sua carriera professionale nel calcio europeo in una società pronta a vincere e non che lottasse per la permanenza nel campionato italiano.

Come scrive il giornalista sportivo: 'Di Maria è lui il simbolo più evidente e conclamato d’una Juventus alle prese con una contraddizione di termini tanto paradossale'. Per contraddizione si intende da una parte la bacheca stracolma di trofei, dall'altra una classifica di Serie A difficile.

Dare un grande contributo alla Juve per Di Maria potrebbe diventare questione di orgoglio e di dignità

Per Di Maria diventa 'una questione di orgoglio, di dignità', a detta di Riva. Chiudere la sua esperienza professionale alla Juventus contribuendo alla permanenza della squadra bianconera in Serie A starebbe una storia dei valori profondi, se rapportata anche al fatto che l'argentino qualche settimana fa è stato uno dei protagonisti della vittoria del mondiale da parte della rappresentativa argentina.

'Racconterebbe una storia non solo di grande talento, ma anche di carattere', questo il pensiero di Riva in riferimento a questa seconda parte di stagione e al contributo che potrebbe dare Di Maria alla Juventus, serpeggia l'idea che potrebbe anche rimanere un'altra stagione a Torino. La Juventus si appresta a disputare un finale di stagione che potrebbe essere condizionato ulteriormente da sanzioni derivanti da filoni d'indagine.

Se dal caso plusvalenze sono arrivati 15 punti, c'è chi ipotizza una penale similare per la manovra stipendi.

La stagione fin qui disputata da Di Maria alla Juve

L'argentino ha disputato fino ad adesso nella Juventus 16 match fra campionato italiano, Coppa Italia e Champions League, in una prima parte di stagione condizionata da diversi infortuni muscolari.

In questi match ha segnato 3 gol fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni. La speranza per la Juve e per Massimiliano Allegri è che possa dare un grande contributo non solo nel campionato italiano ma anche in Coppa Italia ed in Europa League, con la squadra bianconera che proverà a lottare per vincere.