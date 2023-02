La Juventus nonostante le vicende giudiziarie programma il mercato di giugno, anche perché diversi giocatori sono in scadenza di contratto e potrebbero lasciare Torino. Fra questi Adrien Rabiot, il francese difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera, a maggior ragione se la Juventus non dovesse qualificarsi alle competizioni europee nella stagione 2023-2024.

Il francese vorrebbe guadagnare circa 10 milioni di euro a stagione, ingaggio che difficilmente la società bianconera potrebbe garantirgli in questo momento.

Per questo la Juventus starebbe lavorando ad un suo sostituto. Fra i giocatori graditi ci sarebbe Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e della nazionale italiana, che piace molto anche per la sua bravura negli inserimenti.

Possibile rinforzo per il centrocampo Frattesi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di rinforzare il centrocampo acquistando Davide Frattesi. Il 23enne potrebbe sostituire Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. C'è l'esigenza di alleggerire il bilancio societario e per questo un'eventuale partenza di Rabiot significherebbe risparmiare circa 10 milioni di euro a stagione, più o meno la richieste del centrocampista per prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

In questa stagione fino ad adesso Frattesi ha disputato 22 match fra campionato italiano e Coppa Italia segnando 5 gol. Bravo negli inserimenti, sarebbe ideale nel centrocampo a tre come mezzala. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, con la possibilità di pagarlo in diverse stagioni come già successo nel Calciomercato estivo del 2021 con l'acquisto di Manuel Locatelli.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà necessariamente migliorare la rosa in previsione del calciomercato estivo anche se gli investimenti dipenderanno anche da dove giocherà la società bianconera in Europa. Sarà difficile qualificarsi in Champions League considerando la penalizzazione. C'è però da sostituire diversi giocatori in scadenza di contratto a giugno, fra questi Alex Sandro, al suo posto potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo.

La società bianconera potrebbe dare molta fiducia ai giovani, gran parte cresciuti nel settore giovanile. Molti sono in prestito in Serie A, su tutti Rovella e Ranocchia al Monza ma anche De Winter all'Empoli. A questi bisogna aggiungere Nicolussi Caviglia, in prestito alla Salernitana, e Cambiaso, che giocherà fino a giugno nel Bologna.