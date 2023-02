La Juventus in questo momento lavora su più fronti, la società è impegnata a preparare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per cercare di annullare i 15 punti di penalizzazione arrivati dopo il caso plusvalenze. Dal punto di vista sportivo Allegri deve cercar di sostenere la squadra nell'obiettivo di raccogliere più punti possibili e garantirsi la permanenza in Serie A, la quota minima di solito è 40 punti, quindi mancano 17 punti per raggiungerla. Si lavora però anche in previsione della stagione 2023-2024, che dipenderà anche da come finirà questa ma c'è da programmare un mercato, soprattutto se la società bianconera decidesse di attingere a quello dei parametri zero.

A tal riguardo arrivano notizie di mercato dai giornali sportivi spagnoli che parlano di un interesse della società bianconera per N'Golo Kanté, centrocampista francese in scadenza di contratto con il Chelsea. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società inglese anche perché questa è in una fase di vera e propria rivoluzione della rosa dopo i tanti acquisti nel recente mercato di gennaio e la cessione di alcuni dei riferimenti della squadra fino a qualche tempo fa. Su tutti Jorginho, che si è trasferito all'Arsenal a prezzo agevolato perché anche lui in scadenza di contratto a giugno.

Possibile l'ingaggio di Kanté come rinforzo a centrocampo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juve starebbe valutando l'ingaggio di Kanté.

Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società inglese. In questa stagione è stato condizionato da un problema muscolare che gli ha fatto saltare anche il mondiale in Qatar con la nazionale francese. Ha giocato solamente due match, il suo rientro è previsto per fine febbraio, il francese potrebbe dare un contributo importante in questo finale di stagione nelle competizioni in cui il Chelsea è impegnato.

Su Kanté oltre la Juventus ci sarebbero anche altre società, su tutte l'Atletico Madrid ed altre del campionato spagnolo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero rinforzando anche la difesa. A tal riguardo piace Alejandro Grimaldo, lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Benfica e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società portoghese.

Potrebbe sostituire Alex Sandro, anche lui in scadenza di contratto a giugno. La società bianconera potrebbe dare fiducia ai giovani attualmente in prestito in Serie A, parliamo di Ranocchia e Rovella attualmente al Monza, a De Winter all'Empoli, Cambiaso al Bologna e Caviglia alla Salernitana.