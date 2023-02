La Juventus deciderà le strategie di mercato in base all'evoluzione della situazione giudiziaria che la sta riguardando. In attesa di sapere quando ci sarà il ricorso per il caso plusvalenze e se la società bianconera riuscirà ad annullare la penalizzazione, c'è anche la vicenda sulla manovra stipendi che potrebbe portare ad altri punti di penalizzazione. C'è, quindi, il rischio per la società bianconera di non partecipare alle competizioni europee e, di conseguenza, il mercato potrebbe esserne condizionato. A tal riguardo, fra le possibili partenze, potrebbe esserci quella di Angel Di Maria, in scadenza di contratto a giugno.

Secondo le ultime notizie di mercato, il giocatore argentino sarebbe pronto a rimanere un'altra stagione nella società bianconera, prima di un eventuale ritorno nel calcio sudamericano. Come scrive Calciomercato.it, però, sarebbe la Juventus non convinta ad offrire il prolungamento di contratto del giocatore, non tanto per motivi tecnici ma quanto per motivi economici. Confermarlo significherebbe sostenere 7,5 milioni di euro per l'ingaggio, anche se il Decreto Crescita permette una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo del giocatore.

Di Maria vorrebbe rimanere alla Juve anche nella stagione 2023-2024

Come scrive calciomercato.it, Angel Di Maria vorrebbe rimanere alla Juventus anche nella stagione 2023-2024.

Ci sarebbe la volontà per il giocatore di giocare un'altra stagione nel calcio europeo, prima di ritornare in Argentina. Gradirebbe, quindi, la permanenza a Torino, anche perché con la sua famiglia sta molto bene nella cittadina piemontese. In una recente intervista post Juventus-Atalanta, Di Maria aveva dichiarato che, se la famiglia è felice, anche lui lo è, lasciando intendere che a Torino stanno molto bene.

Il problema di fondo è economico: se la Juventus non dovesse qualificarsi alla Champions League significherebbe perdere diversi ricavi derivanti dalla partecipazione alla massima competizione europea. Questo porterebbe alla partenza di diversi giocatori, non solo quelli in scadenza di contratto, ma anche chi ha più mercato.

A tal riguardo, si parla di un interesse del Real Madrid per Vlahovic e di Liverpool e Arsenal per Chiesa.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire a parametro zero diversi giocatori a giugno, non solo Di Maria. Sembrerebbe difficile il prolungamento di contratto di Alex Sandro, Juan Cuadrado e Adrien Rabiot. Per il brasiliano e il colombiano i motivi sarebbero non solo economici ma anche anagrafici. Diversa la situazione del francese che guadagna attualmente circa 7 milioni di euro a stagione e vorrebbe un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione per prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. A questi potrebbe aggiungersi anche Leandro Paredes che potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint Germain a giugno.