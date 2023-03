La Juventus ha presentato il ricorso presso il Collegio di Garanzia del Coni in data 28 febbraio scorso prima del match contro il Torino vinto dai bianconeri 4 a 2 (ieri sera è invece arrivata una sconfitta, 0-1 in casa della Roma): chiaro l'intento del club, riottenere i 15 punti di penalizzazione inflitti sul caso plusvalenze.

Numerose le contestazioni mosse dalla società bianconera, ecco che secondo diversi addetti ai lavori c'è una possibilità concreta che la società bianconera ottenga l'annullamento della sentenza di condanna. A parlare dell'argomento di recente è stato anche Vincenzo Greco.

Il noto avvocato, intervenuto a Radio Bianconera, ha definito la stesura del documento presentato dalla società bianconera tecnicamente perfetta parlando però di un possibile rinvio al primo grado da parte della Collegio di Garanzia del Coni. L'avvocato ha però criticato l'atteggiamento mediatico della società bianconera, a sua detta infatti dovrebbe difendersi con maggior convinzione rispetto agli attacchi ricevuti su giornali e social.

L'avvocato Greco sul ricorso Juventus per il caso plusvalenze

'Un ricorso tecnicamente perfetto, mi aspettavo questo'. Queste le dichiarazioni di Vincenzo Greco a Radio Bianconera. il noto avvocato ha aggiunto: 'Non è una sentenza ma è un'esecuzione e c'erano i presupposti per contestarla'.

Parole importanti quelle di Greco nei confronti del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni presentato dalla società bianconera per il caso plusvalenze.

Una sentenza quella della Corte Federale che ha portato a 15 punti di penalizzazione per la squadra bianconera da scontare nel campionato in corso. Proseguendo la sua intervista l'avvocato ha aggiunto: 'L'esito inevitabile per me è l'annullamento della penalizzazione senza rinvio alla Corte Federale d'Appello, ma penso che alla fine si rinvierà al primo grado'.

Come spiega l'avvocato in tal caso la Corte Federale d'Appello dovrà riscrivere le motivazioni con possibilità di un forte sconto della penalizzazione. Più o meno quanto ipotizzato dal giornalista sportivo Michele Criscitiello, che da settimane evidenzia tramite le proprie trasmissioni una sorta di 'debolezza' delle motivazioni addotte dalla Corte Federale.

L'atteggiamento mediatico della Juventus

L'avvocato Greco a Radio Bianconera ha criticato però la gestione mediatica delle vicende giudiziarie da parte della Juventus. Secondo Greco la Juventus non si sta difendendo come dovrebbe dal punto di vista mediatico, la cosa però potrebbe spiegarsi in un altro modo: 'Dal punto di vista mediatico nella difesa però vedo pigrizia, stanchezza. La Juve non si sta difendendo. A meno che non si voglia fare troppo baccano per arrivare a un accordo, magari anche un patteggiamento per la questione stipendi'.