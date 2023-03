La Juventus è reduce da una pesante sconfitta contro la Roma arrivata sicuramente in maniera immeritata valutando le occasioni creata dalla squadra bianconera. Rimangono però evidenti i problemi dal punto di vista del gioco, nel secondo tempo l'ingresso di giocatori come Pogba e Paredes non è servito a migliorare la qualità nell'impostazione. Proprio l'argentino rappresenta probabilmente la delusione principale del mercato della Juventus, con il centrocampista che non riesce ad incidere quando parte dall'inizio ma anche da subentrato.

Sembra difficile il suo riscatto dal Paris Saint Germain, con la società bianconera che dovrebbe spendere circa 20 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo.

Come scrive Ekrem Konur nel suo profilo Twitter la società bianconera avrebbe già individuato il sostituto dell'argentino. Si tratterebbe di Teen Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta.

La Juventus potrebbe sostituire Paredes con Koopmeiners

'La Juventus vuole sostituire Leandro Paredes con il 25enne olandese dell'Atalanta Teun Koopmeiners'. Questo il post su Twitter di Ekrem Konur in riferimento alla possibilità per la società bianconera di sostituire l'argentino con l'olandese. Una vera e propria delusione il campione del mondo con la nazionale argentina nel recente mondiale in Qatar, il classe 1994 non sta incidendo come ci ci si aspettava e come aveva dimostrato nel Paris Saint Germain e nello Zenit San Pietroburgo.

Per acquistarlo a titolo definitivo la Juventus dovrebbe spendere circa 20 milioni di euro e confermargli un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione, ma il giocatore avrebbe già deciso di tornare a Parigi. Per questo la società bianconera starebbe valutando la possibilità di sostituirlo con Teun Koopmeiners, protagonista di una stagione importante con l'Atalanta e attualmente infortunato nel match contro l'Udinese nella recente match di campionato.

In questa stagione il centrocampo ha disputato fino ad adesso 24 match segnando 6 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni nel campionato italiano. A questi bisogna aggiungere 2 match di Coppa Italia. Koopmeneirs è un nazionale olandese ed ha giocato fino ad adesso 15 match segnando 1 gol. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a giugno. Si valuta come possibile sostituto di Leandro Paredes anche un giocatore già della società bianconera, Nicolò Rovella, in prestito in questa stagione al Monza. Ritornerà a Torino a giugno anche Andrea Cambiaso, che sta giocando una stagione importante nel Bologna. L'ex Genoa può essere schierato su entrambi le fasce difensive ma può giocare anche in un centrocampo a cinque. Per questo dovrebbe essere parte integrante della rosa bianconera per la stagione 2023-2024.