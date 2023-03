Si è tornato a parlare di Superlega dopo che il presidente del Napoli De Laurentiis ha criticato l'organismo presieduto da Aleksander Ceferin, oltre a sottolineare che, come sostenuto anche dallo stesso De Laurentiis, tante società con debiti continuano a partecipare ai campionati.

Del progetto sportivo lanciato dai presidenti del Barcellona e del Real Madrid oltre che dall'ex presidente della Juventus Agnelli ha voluto parlare proprio Aleksander Ceferin, che ha sottolineato in un'intervista sul canale Youtube di Gary Neville come siano solo tre le società che vogliono partecipare alla Superlega.

Due sono spagnole ed un'altra italiana, evidente il riferimento al Barcellona, Real Madrid e alla Juventus.

Il presidente della Uefa Ceferin ha invitato le tre società favorevoli a giocare la Superlega

'Alla fine sono in tre che vogliono la Superlega, che la giochino pure. A tutti gli altri non interessa, nessun altro la vuole'. Queste le dichiarazioni di Aleksander Ceferin in riferimento al progetto Superlega. Il presidente della Uefa ha spiegato come sin dall'inizio il Chelsea e il Manchester City hanno dubitato della Superlega. Fra le società che erano più interessate al progetto sportivo lanciato da Laporta, Perez e Agnelli c'erano Liverpool e Manchester United ma Ceferin ha spiegato come le inglesi siano molto importanti per la Champions League.

Sulle società tedesche ha invece dichiarato: 'Sono sulla stessa posizione di quelle inglesi, loro non si sono uniti sin dall’inizio'. Nello specifico, a detta di Ceferin, se Bayern Monaco e Borussia Dortmund avesse aderito, avrebbero portate tutte le società tedesche a scegliere la Superlega. Fra le nazioni non favorevoli c'è anche la Francia mentre in Spagna ci sono due società su 20 a supporto della competizione sportiva lanciata da Laporta, Perez e Agnelli, Barcellona e Real Madrid.

Il presidente della Uefa ha parlato della felicità che porta l'inno della Champions League

Il presidente della Uefa Ceferin ha poi dichiarato che non ci saranno più modifiche di Champions, Europa e Conference League aggiungendo: 'Dobbiamo mantenere il nostro calcio lontano da questi squali che nuotano e cercano di rovinare la piramide, questo è molto importante'.

Il dirigente ha sottolineato come la Champions League siano una competizione gradita da tutti gli amanti del calcio. Il presidente della Uefa ha aggiunto che quando i tifosi di calcio sentono l'inno della Champions League sono felice e questo lo rende altrettanto felice.