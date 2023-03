La Juventus si è qualificata ai quarti di finale di Europa League confermando vincendo anche a Friburgo per 2 a 0 con i gol di Vlahovic e Chiesa dopo l'1 a 0 dell'andata con gol di Di Maria. Un risultato importante che spegne in parte le polemiche dovute alla vicenda Pogba e all'infortunio subito dal francese prima di Juventus-Sampdoria. Ha dato supporto al giocatore il direttore tecnico Francesco Calvo prima di Friburgo-Juventus, duro invece l'ex direttore generale della società bianconera Luciano Moggi in un'intervista che ha anticipato le parole di Calvo.

A Radio Bianconera l'ex dirigente ha sottolineato che avrebbe mandato via il francese dopo la gestione del suo infortunio al menisco ad inizio stagione. Moggi ha voluto criticare anche Gabriele Gravina sulla decisione iniziale della Procura Figc di non concedere le carte agli avvocati di Cherubini e Paratici per difendersi sul caso plusvalenze. Documenti che poi sono arrivati agli avvocati con il ricorso vinto al Tar del Lazio.

Luciano Moggi ha parlato del presidente Figc Gravina e della gestione infortunio Pogba da parte della Juve

'Caso plusvalenze? Questioni assai ridicole. Io, però, non conosco le carte e, quindi, prima di parlare di cose che non conosco, preferisco tacere'. Queste le dichiarazioni di Luciano Moggi intervistato a Radio Bianconera.

L'ex dirigente della società bianconera ha aggiunto: 'Nel caso plusvalenze la società bianconera si danneggia da sola, per questo mi aspetto delle sanzioni amministrative'. Ha poi criticato il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina sulla decisione di non consegnare le carte Covisoc. Luciano Moggi ha aggiunto: 'La volontà di non farle vedere è una cosa illogica'.

Ha poi invitato Gravina a tacere in riferimento al fatto che nella sua attività alla Figc ha lavorato con persone accusate dalla giustizia per diversi motivi. Su Pogba e la gestione dell'infortunio al menisco ha dichiarato: 'Con me sarebbe andato via per la gestione infortunio al menisco, gli avrei detto di farsi pagare dai medici della nazionale della Francia'.

Ha poi lanciato anche una critica alla gestione societaria sul caso infortunio riguardante il centrocampista francese.

L'infortunio di Pogba

Il giocatore Paul Pogba dopo la gestione rivedibile del caso infortunio al menisco di recente era pronto a rientrare ma ha avuto un problema muscolare prima di Juventus-Sampdoria. Salterà anche il match contro l'Inter e sfrutterà la pausa nazionali per recuperare al meglio. Potrebbe essere pronto per il match contro il Verona sabato 1 aprile o eventualmente anche per l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter.