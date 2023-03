Inter e Milan, una possibile rivoluzione estiva che li accomuna. Sia i nerazzurri che i rossoneri potrebbero apportare delle modifiche alle rispettive rose nella prossima sessione estiva di Calciomercato, ma non solo. Infatti, anche la guida tecnica potrebbe cambiare: Simone Inzaghi e Stefano Pioli si giocherebbero la riconferma per la prossima stagione, con i due club che starebbero valutando gli eventuali sostituti.

Inter, possibile contatti con Conte

In casa Inter, i risultati in campionato ed il percorso in Champions League potrebbero influire sulla conferma di Simone Inzaghi.

L'ex allenatore della Lazio deve blindare il secondo posto in campionato e conquistare il passaggio ai quarti di Champions con il club nerazzurro che starebbe valutando eventuali sostituti in caso di risultati negativi e di eventuale addio in estate.

Tra i profili seguiti c'è sempre quello di Antonio Conte che ha riportato lo scudetto a Milano dopo diverse stagioni. L'ex tecnico proprio di Inter e Juventus potrebbe lasciare la panchina del Tottenham al termine della stagione e decidere così di ritornare in Italia. Il club nerazzurro e soprattutto il direttore sportivo Giuseppe Marotta potrebbero così riallacciare i contatti con Conte per provare a riportarlo sulla panchina nerazzurro.

Conte non sarebbe il solo profilo seguito dall'Inter.

Infatti, il club tiene d'occhio anche le candidature di Thiago Motta, che tanto bene sta facendo sulla panchina del Bologna, ma anche quella di Thomas Tuchel che potrebbe rientrare in un eventuale intreccio con Josè Mourinho e la Roma.

Milan, idea Luis Enrique per l'eventuale dopo Pioli

Come in casa Inter, anche il Milan sta facendo le sue riflessioni sull'operato di Stefano Pioli che ha conquistato lo scudetto meno di anno fa.

La sconfitta contro la Fiorentina avrebbe rimesso in bilico il futuro del tecnico che potrebbe giocarsi la riconferma con l'arrivo tra le prime quattro in campionato ed il passaggio del turno in Champions League, proprio contro il Tottenham di Antonio Conte.

Il Diavolo, intanto, starebbe valutando gli eventuali sostituti per una possibile rivoluzione e tra questi spunta Luis Enrique, ex tecnico di Roma e Barcellona ed ex ct della Spagna.

Molto dipenderà dagli obiettivi e dai risultati che il Milan con Pioli riuscirà a raggiungere.

Non c'è solo Luis Enrique. Infatti, il club rossonero tiene d'occhio anche il grande lavoro di Roberto De Zerbi in Inghilterra. Il tecnico italiano, che sta facendo grandi cose sulla panchina del Brighton, sarebbe però finito nel mirino del Liverpool in caso di addio di Jurgen Klopp al termine della stagione.