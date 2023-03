L'Inter potrebbe realmente pensare al possibile ritorno di Antonio Conte. Il tecnico, che si è da poco liberato dal Tottenham, potrebbe essere chiamato nuovamente in causa a fine stagione dopo i deludenti risultati maturati da Simone Inzaghi in campionato. L'allenatore leccese chiederebbe però la conferma di calciatori molto rappresentativi come Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Stefan De Vrij, comunque già di suo vicino al rinnovo. A riportare l'indiscrezione fcinter1908.it.

Inzaghi si giocherà le sue carte nelle gare di Champions League e Coppa Italia ma l'obiettivo principale sarebbe sempre l'approdo nella massima competizione europea per la prossima stagione.

Conte chiederebbe la conferma dei senatori

L'Inter di Antonio Conte potrebbe continuare con il 3-5-2 ma ci sarebbero degli aspetti da perfezionare. Il tecnico chiederebbe in primis le conferme di Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Il primo sarebbe corteggiato dal Real Madrid, su Barella potrebbe invece scatenarsi un'asta tra Manchester United e City che sarebbero pronti ad un'offerta da 80 milioni mentre il croato sarebbe nel mirino del Barcellona.

Stando alle ultime news, la dirigenza nerazzurra avrebbe già provato a cedere Brozovic nel mercato di gennaio ma nessuno avrebbe garantito i 50 milioni di euro per il prezzo del cartellino. Con il ritorno di Conte, l'ex Dinamo Zagabria (ri)prenderebbe il suo posto da regista, proprio come ha iniziato, supportato da Nicolò Barella ed Hakan Calhanoglu ai lati.

Proprio il turco dovrebbe ritrovarsi con la società per discutere del rinnovo contrattuale. Il suo accordo con l'Inter scade infatti nel 2024 ma sarebbe previsto un aumento dell'ingaggio.

Il ritorno di Conte per favorire il rinnovo di Stefan De Vrij

La società presieduta dagli Zhang potrebbe poi convincere anche Stefan De Vrij al rinnovo.

L'olandese ha il contratto in scadenza a giugno e sarebbe un tassello fondamentale per la manovra di Antonio Conte, che lo vorrebbe fin da subito alla guida della difesa. All'ex Lazio sarebbe stato proposto un biennale da circa 4 milioni di euro.

De Vrij potrebbe poi condividere il posto con Chris Smalling: l'attuale calciatore della Roma sarebbe un serio obiettivo per i dirigenti meneghini che vorrebbero ingaggiarlo a parametro zero poiché non ha prolungato il suo accordo con la squadra giallorossa.

Per puntellare la difesa ci sarebbero poi altri nomi come Clement Lenglet del Tottenham ma di proprietà del Barcellona e Inigo Martinez dell'Atletico Madrid. Quest'ultimo prelevabile sempre a parametro zero.