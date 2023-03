La Juventus è stata una delle società più impegnate nello scorso Calciomercato estivo. Gli arrivi di Pogba e Di Maria sono stati riconosciuti da gran parte della stampa come i rinforzi principali ma, a far parlare di sé, nella seconda parte di stagione, è stato soprattutto Filip Kostic. Il centrocampista serbo è diventato uno dei riferimenti della squadra, in grado di garantire sulla fascia supporto difensivo ma anche offensivo, con assist decisivi ai suoi compagni. Arrivato per circa 12 milioni di euro dall'Eintracht Francoforte, ha recentemente deciso il match di campionato contro l'Inter.

Il suo contratto con la Juventus scadrà a giugno 2026 e la sua permanenza nella stagione 2023-2024 sembra scontata. A meno che, come scrive juvelive.it, dovesse arrivare un'offerta importante che potrebbe portare la società bianconera a considerare la possibile cessione del giocatore. Molto dipenderà anche dalle vicende giudiziarie che stanno riguardando la squadra bianconera e dalla partecipazione in Champions League.

Kostic potrebbe partire solo con un'offerta importante

Secondo il sito juvelive.it, Filip Kostic dovrebbe rimanere alla Juventus anche nella stagione 2023-2024. La sua permanenza è considerata importante soprattutto per Massimiliano Allegri, in quanto il nazionale serbo, sulla fascia, garantisce un supporto ad Alex Sandro ma anche molti cross per gli attaccanti bianconeri.

I dati ci dicono che, in campionato, ha disputato 27 match segnando 3 gol e fornendo 8 assist decisivi ai suoi compagni, a questi bisogna aggiungere 1 match ed 1 assist in Coppa Italia, 6 match ed 1 assist in Champions League e 4 match ed 1 assist in Europa League. Un altro assist lo aveva fornito anche nella prima parte di stagione in Coppa di Germania, quando era all'Eintracht Francoforte, prima dell'approdo nella società bianconera.

Come dicevamo, la permanenza, anche nella stagione 2023-2024, sembra essere scontata a meno che non arrivi un'offerta superiore ai 40 milioni di euro per Kostic e la Juventus non dovesse qualificarsi alla Champions League nella stagione 2023-2024.

Il mercato della Juventus

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri potrebbe far giocare Iling Junior nel match di campionato contro il Verona previsto sabato 1 aprile alle ore 20:45.

Kostic, infatti, non ha disputato il secondo match con la nazionale serba per un'infiammazione al tendine d'Achille e sarà valutato in questi giorni alla Continassa. Intanto però la Juventus è al lavoro per valutare un rinforzo per la fascia sinistra difensiva per la stagione 2023-2024. Fra i giocatori graditi, c'è sicuramente Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Sarebbe un rinforzo importante in quanto può giocare terzino e centrocampista di fascia, oltre al fatto che arriverebbe a parametro zero dalla società portoghese.