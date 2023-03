L'Inter programma già la prossima stagione e potrebbe pensare al ritorno di Antonio Conte, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con il Tottenham. La società nerazzurra sarebbe infatti delusa dal rendimento evidenziato da Simone Inzaghi in campionato, in ottica permanenza del tecnico ex Lazio potrebbe dunque essere decisiva la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Senza contare il ritorno col Porto che dirà se l'Inter riuscirà ad approdare ai Quarti di Finale dell'edizione di quest'anno. Dzeko e compagni, inoltre, giocheranno anche la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, altro importante banco di prova.

Per quanto riguarda invece il mercato calciatori, i dirigenti sarebbero molto attenti a puntellare la difesa ed avrebbero sempre in mente le prestazioni di Chris Smalling. Possibile anche la proposta di rinnovo per Alessandro Bastoni che ha il contratto in scadenza nel 2024.

Antonio Conte potrebbe riabbracciare l'Inter

Le notizie su un possibile ritorno di Antonio Conte, corteggiato anche dalla Juventus, troverebbero conferma con il passare dei giorni.

"Mi è arrivata la notizia del tutto inaspettata di un contatto tra Antonio Conte e qualcuno all'interno dell'Inter. E' stato un contatto assolutamente informale per capire un po' la situazione di Antonio. Su Conte c'è la Juventus e l'Inter strategicamente non si può permettere di perdere un allenatore così, che ti tiene alta l'asticella e che ti può portare a vincere" ha detto il giornalista Alfio Musmarra tramite il suo account Instagram.

Il tecnico salentino è legato al Tottenham fino a giugno, club dal quale potrebbe separarsi se non dovessero essere accontentate le sue richieste sulla campagna acquisti. Inoltre, la famiglia di Conte, che ancora vive in Italia, potrebbe agevolare il ritorno dell'ex centrocampista.

La società meneghina sonda Smalling e potrebbe blindare Bastoni

L'Inter sarebbe intenzionata ad effettuare un altro colpo a parametro zero. Si tratterebbe di Smalling della Roma, che non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Il calciatore interesserebbe in vista dei possibili addii di Milan Skriniar, destinato al PSG, e Stefan De Vrij.

La strategia dei dirigenti lombardi sarebbe anche quella di rinnovare il contratto di Alessandro Bastoni con l'entourage che avrebbe chiesto 6 milioni netti l'anno per restare in nerazzurro.