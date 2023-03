L'Inter potrebbe cambiare qualcosa in mezzo al campo nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Roberto Gagliardini è in scadenza di contratto e le trattative per il rinnovo non sono mai decollate, ma anche Marcelo Brozovic potrebbe essere ceduto per fare cassa e abbassare il monte ingaggi. I nerazzurri si stanno guardando intorno alla ricerca di innesti che possano alzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ammesso che sia lui sulla panchina l'anno prossimo. Uno dei nomi sondati sarebbe quello di Lazar Samardzic, che tanto bene sta facendo all'Udinese, essendo un giocatore anche bravo sotto porta.

La Roma potrebbe fare qualcosa per rinforzarsi soprattutto in attacco la prossima estate. I giallorossi per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Riccardo Orsolini, che al Bologna sembra essere esploso definitivamente negli ultimi mesi, soprattutto agli ordini di Thiago Motta. Il giocatore potrebbe adattarsi sia da seconda punta che da esterno d'attacco, in base allo schieramento scelto da José Mourinho.

Inter su Samardzic

L'Inter avrebbe individuato in Lazar Samardzic il rinforzo giusto per fare il salto di qualità ulteriore in mezzo al campo. Il centrocampista tedesco naturalizzato serbo può giocare sia da mezzala che da trequartista ed è dotato di un grande tiro da fuori. Numeri importanti i suoi, avendo messo a segno quattro reti e collezionato tre assist in ventisei partite di campionato.

L'Udinese è sempre una bottega cara e per questo motivo la trattativa tra le due società sarà tutt'altro che semplice. Inoltre, su Samardzic ci sarebbe anche il Milan, quindi nella sessione estiva potrebbe esserci anche un derby di mercato.

I friulani lo hanno acquistato dal Lipsia nell'estate del 2021 per soli 3 milioni di euro, ma quest'anno il suo valore è schizzato alle stelle.

Il club di Pozzo, infatti, valuta il classe 2002 almeno 20-25 milioni di euro, cifra importante che l'Inter punta ad abbassare inserendo nell'affare una contropartita tecnica. Uno dei nomi che potrebbero interessare è quello di Samuele Mulattieri, che in Serie B sta facendo bene con la maglia del Frosinone e valutato sui 7-8 milioni di euro.

Roma su Orsolini

La Roma ha messo gli occhi su Riccardo Orsolini per rinforzare il reparto offensivo nella prossima sessione estiva di calciomercato. L'esterno sta trascinando il Bologna in questa stagione, avendo segnato sette gol in ventitré partite di campionato e si sposerebbe a pieno nello scacchiere di José Mourinho, che potrebbe schierarlo sia da trequartista nel 3-4-2-1, sia da esterno nel 4-2-3-1 o 4-3-3. Alla luce del contratto in scadenza a giugno 2024, difficilmente i rossoblu potranno chiedere una cifra spropositata. La fumata bianca potrebbe arrivare dinanzi ad un'offerta complessiva tra i 15 e i 20 milioni di euro, bonus inclusi.