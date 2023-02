Dopo la vittoria nell'andata degli ottavi di finale di Champions League per 1-0 sul Tottenham, il Milan torna a riflettere sul mercato del prossima stagione. In particolare per il centrocampo il nome che interesserebbe la dirigenza rossonera potrebbe essere quello di Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 in forza all'Udinese.

La nuova idea per il centrocampo rossonero del futuro: Samardzic piace anche al Napoli

Lazar Samardzic potrebbe essere il primo obiettivo per il centrocampo del Milan per luglio. Il giocatore piacerebbe molto al direttore dell'area tecnica Paolo Maldini, che starebbe cercando di aprire una trattativa con l'Udinese per un suo eventuale trasferimento.

Il centrocampista sta ben figurando in questo campionato con la squadra friulana e le sue prestazioni hanno attirato oltre all'interesse del Milan anche quello di alcune società della Premier League. In particolare il Tottenham sarebbe primo indiziato per un eventuale acquisto del giocatore, ma molto del futuro mercato sarà influenzato dal piazzamento finale in campionato: gli stessi Spurs non sono ancora sicuri di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, inoltre non è ancora certa neanche la conferma in panchina di Antonio Conte, che va in scadenza di contratto con il club londinese a fine giugno.

Lazar Samardzic è un profilo che interesserebbe anche il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, che vorrebbe attendere il termine della stagione per provare a proporre un'offerta al club friulano per il cartellino del centrocampista tedesco.

Qualsiasi eventuale trattativa per il centrocampista tedesco, infatti, non si svilupperà fino all'estate.

Le statistiche di Samardzic

Nato a Berlino nel 2002 da una famiglia di origini Serbe, Lazar Samardzic ha un passato nell'Hertha Berlino e poi nel Lispia. A livello di selezioni nazionali giovanili ha militato nella Germania Under 18, Under 19 e Under 20.

Il giocatore dell'Udinese in questa Serie A ha finora disputato 21 partite, con una media del 46% dei minuti giocati, inoltre ha segnato quattro reti e fornito due assist per i compagni. Il club friulano ha acquistato il giocatore dal Red Bull Lipsia nel mercato estivo del 2021 per una cifra complessiva di 3 milioni di euro e nella sua prima stagione a Udine aveva giocato 22 partite e segnato due reti in massima serie. Il suo contratto con l'Udinese andrà in scadenza nel giugno 2026.