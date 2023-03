L'Inter potrebbe ingaggiare nuovamente Antonio Conte come allenatore. Il tecnico sarebbe molto vicino all'addio al Tottenham ed avrebbe già dato il suo consenso per approdare nuovamente alla Pinetina. A riportarlo interlive.it.

Il tecnico salentino potrebbe cambiare gli scenari nerazzurri che potrebbero rivedere soprattutto le manovre di mercato. Con il ritorno dell'ex Juventus potrebbero restare infatti Romelu Lukaku (solo se il Chelsea aprirà ad un rinnovo del prestito), Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Il belga potrebbe spingere per allungare il prestito e non rientrare così in Inghilterra mentre il croato, seguito dal Barcellona, potrebbe decidere di giocarsi le sue carte nonostante il buon momento di Hakan Calhanoglu.

Conte sarebbe disposto a puntare anche su Nicolò Barella, apparso molto nervoso nelle ultime uscite a causa delle prestazioni poco soddisfacenti.

Le nuove strategie dell'Inter

La nuova Inter potrebbe poi accogliere calciatori a parametro zero come Roberto Firmino e Marcus Thuram. I due calciatori non hanno rinnovato i rispettivi contratti con Liverpool e Borussia Mönchengladbach e potrebbero sposare il progetto nerazzurro. L'idea sarebbe quella di ingaggiare il francese e di cedere Joaquin Correa che non ha avuto un rendimento soddisfacente dopo le tante assenze per motivi fisici.

La società nerazzurra potrebbe poi fare un tentativo anche per Alejandro Gomez che non sarebbe in buoni rapporti con il Siviglia e che potrebbe lasciare la Spagna con una rescissione consensuale.

L'argentino sarebbe una buona possibilità per il club milanese che potrebbe utilizzarlo come mezzala ma anche come seconda punta. L'ex Atalanta potrebbe così raggiungere il connazionale argentino Lautaro Martinez: sebbene sia molto ambito da diverse squadre estere, il centravanti argentino rimarrebbe infatti quasi certamente a Milano in caso di arrivo di Antonio Conte.

La possibile formazione del prossimo anno

L'Inter, in caso di arrivo di Conte, potrebbe schierare il suo solito 3-5-2 che dovrebbe essere rinforzato con l'arrivo anche di alcuni difensori dati gli addii certi di De Vrij e Skriniar. Nel mirino ci sarebbero Chris Smalling della Roma Lenglet del Tottenham. Il primo sarebbe un colpo più semplice in quanto ha il contratto in scadenza.

La formazione potrebbe dunque prevedere: Onana, Darmian, Smalling, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhangolu/Gomez, Lautaro, Lukaku/Thuram. Da capire anche il futuro di Edin Dzeko che potrebbe rinnovare di un altro anno il suo contratto in scadenza a giugno. Potrebbe lasciare, invece, la Pinetina Denzel Dumfries per permettere alla società di finanziare il mercato.