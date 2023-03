Nelle scorse ore ai microfoni di calciomercato.it, l'ex Juventus Antonio Cabrini ha voluto parlare dell'annata poco positiva che sta attraversando Paul Pogba. Sullo stesso argomento ha detto la propria opinione anche Sergio Porrini, altro ex juventino intervistato da Radio bianconera.

Cabrini su Pogba: “La Juventus non può permettersi di tenerlo fuori un’intera stagione”

Antonio Cabrini è tornato a parlare della Juventus e nello specifico di un calciatore attualmente tra le fila della "Vecchia Signora", Paul Pogba. L'ex giocatore bianconero intervistato da calciomercato.it ha dunque lanciato una frecciatina al centrocampista francese ormai ai box dalla scorsa estate: “Una squadra come la Juventus non può permettersi di tenere un calciatore, come Pogba, fuori per una stagione intera”.

Cabrini ha poi voluto parlare di un altro elemento della Juventus che al contrario di Pogba si sta rendendo protagonista di un'annata da assoluto protagonista, vale a dire Adrien Rabiot: “Rabiot è esploso nell’arco di questa stagione e avrà altri club importanti che lo vorranno tra le proprie file. Questo è scontato, sta facendo una grande annata”. Infine Cabrini ha voluto concludere la sua intervista parlando in generale della stagione che la Juventus sta vivendo: “Il discorso Juventus è difficile da fare. Bisogna capire come andranno a finire i problemi societari e come la squadra terminerà il campionato”.

Juventus, l'ex Porrini su Pogba: "E' da considerare un flop e per la società si tratta di una delusione"

Della stagione travagliata di Paul Pogba ha voluto parlare anche Sergio Porrini. L'ex calciatore della Juventus nell’intervista rilasciata nelle scorse ore ai microfoni di Radio Bianconera ha dunque criticato piuttosto nettamente il centrocampista francese asserendo quanto segue: “Pogba è da considerare per forza un flop, sicuramente non è facile nemmeno per lui, ma per la società si tratta sicuramente di una delusione”.

Porrini ha poi voluto analizzare il momento positivo che sta attraversando la Juventus, esaltando quanto mostrato nelle ultime settimane dagli uomini di Massimiliano Allegri: “La Juventus sta continuando sulla strada di crescita che ha intrapreso nelle ultime uscite, ha trovato il modulo giusto grazie anche a giocatori cresciuti in maniera esponenziale e una solidità difensiva che permane grazie anche ad uno Szczesny che sta regalando grandi prestazioni”.

Infine Porrini si è voluto sbilanciare sul futuro prossimo della Juventus affermando come la formazione bianconera potrebbe ambire a vincere qualcosa nell’annata in corso o in ambito europeo o in ambito italiano.