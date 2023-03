L'Inter potrebbe optare per un profondo restyling a partire dalla prossima stagione. Simone Inzaghi potrebbe giocarsi il posto nella gara contro il Porto ma la sua avventura potrebbe comunque terminare a fine stagione. Da giorni ci sarebbero indiscrezioni sul ritorno di Antonio Conte a Milano in quanto potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza con il Tottenham. Il tecnico salentino chiederebbe dei rinforzi ma potrebbe dare il consenso anche per alcune cessioni che finanzierebbero il mercato del futuro.

Potrebbe esserci già l'assetto per la nuova formazione di Antonio Conte

Il primo tassello della nuova Inter di Conte potrebbe essere la conferma del belga Romelu Lukaku. L'attaccante vorrebbe rimanere alla Pinetina a condizione del rinnovo del prestito di un altro anno con il Chelsea, ancora proprietario del cartellino. La fascia destra potrebbe vedere l'innesto di Joao Cancelo che milita nel Bayern Monaco, in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City. Il sogno sarebbe poi il ritorno di Hakimi che percepisce uno stipendio però troppo elevato per i budget nerazzurri.

In difesa certi gli addii di Milan Skriniar e Stefan De Vrij. In entrata si potrebbe optare per Chris Smalling a parametro zero, ora alla Roma, e Clement Lenglet.

Il terzino, in prestito al Tottenham dal Barcellona, potrebbe seguire proprio Antonio Conte. Marotta e Piero Ausilio vorrebbero fare anche un tentativo per Giorgio Scalvini dell'Atalanta ritenuto un profilo giovane e futuribile pronto per il grande salto.

Il centrocampo poi potrebbe vedere l'arrivo di un vecchio pupillo di Conte.

Si tratterebbe di Franck Kessie. Il calciatore non ha mai trovato grande spazio in Spagna e potrebbe partire a giugno in prestito con diritto di riscatto. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro ma dato che i catalani vorrebbero arrivare a Marcelo Brozovic, che con Simone Inzaghi non sta vivendo un ottimo momento, si potrebbe imbastire uno scambio sempre che l'allenatore ex Juventus non ne dovesse chiedere la conferma.

Inter: 3-5-2: Onana, Scalvini (Lenglet), Smalling, Bastoni, Joao Cancelo, Barella, Brozovic, Kessie (Calhanoglu), Dimarco, Lautaro, Lukaku.

Potrebbe essere questa la formazione ideale per Antonio Conte che potrebbe poi dare il consenso per la cessione di Joaquin Correa, che non ha mai convinto in questi due anni per i tanti problemi fisici. L'argentino avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e sarebbe molto seguito in Spagna e Premier League da Siviglia e West Ham.