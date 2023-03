Il nuovo infortunio che ha colpito Paul Pogba all'adduttore e che potrebbe far restare fermo il calciatore francese per almeno tre settimane starebbe facendo riflettere la Juventus, che a fine stagione potrebbe decidere di dividersi dal ex Manchester United. La formazione bianconera inoltre, potrebbe utilizzare Pogba come pedina di scambio da proporre al Chelsea per arrivare a Mason Mount.

Juventus, Pogba torna di nuovo ai box per un problema all'adduttore, i bianconeri valuterebbero la sua permanenza

L’annata di Paul Pogba con la Juventus è stata contraddistinta da diversi problemi al ginocchio che hanno costretto il calciatore francese a restare fermo praticamente per tutto l'arco della sua permanenza a Torino.

Nelle ultime settimane le condizioni fisiche del centrocampista ex Manchester United sembravano essere in ripresa, tuttavia l'ultimo problema accusato in allenamento al solito adduttore da Pogba, dovrebbe far fermare nuovamente il giocatore per almeno tre settimane. Una circostanza che non solo avrebbe fatto storcere il naso ai tifosi della Juventus e al tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ma che starebbe facendo riflettere i massimi dirigenti della "Vecchia Signora". Secondo quanto riportato da Sportmediaset infatti, la società Juventus potrebbe aspettare la conclusione della stagione in corso per poi effettuare le valutazioni nei confronti di un calciatore al quale era richiesto il salto di qualità ma che sostanzialmente non ha Mai potuto scendere in campo per i troppi problemi fisici Inoltre è doveroso sottolineare come Pogba sia uno dei calciatori con dei monumento più alto nella rosa dei bianconeri fattori che potrebbe pesare sul destino alla Juventus dello stesso Pogba.

La Juventus potrebbe cedere Pogba o girarlo come pedine di scambio al Chelsea per arrivare a Mount

Se la Juventus dunque decidesse di cedere Paul Pogba al termine della stagione in corso potrebbe poi decidere di usare il centrocampista francese come pedina di scambio con altri club che in Pogba vedrebbero comunque un nome di rilievo internazionale.

Stando alle ultime indiscrezioni di Calciomercato, il Chelsea potrebbe interessarsi sul futuro del fantasista verso il quale aveva già provato un interesse nelle scorse campagne acquisti. Questo potrebbe tradursi in una possibile trattativa fra i "Blues" e la Juventus, con le due società che starebbero pensando ad uno scambio alla pari che vedrebbe Mason Mount trasferirsi presso la corte di Massimiliano Allegri e Paul Pogba ritornare in Inghilterra.

Oltre a questa ipotesi, la Juventus vaglierebbe anche altre trattative che coinvolgerebbero la cessione del centrocampista francese, come ad esempio quella che potrebbe strutturarsi con il PSG, che per il "Polpo" vorrebbe offrire Marco Verratti.