La Juventus ha chiuso i primi tre mesi del 2023 con un'importante vittoria contro l'Inter che ha significato portarsi a soli 7 punti dal quarto posto. A 11 giornate dalla fine del campionato la distanza appare colmabile anche perchè il club deve ancora disputare una serie di scontri diretti contro Milan, Napoli e Lazio.

Il club spera ad ogni modo di riavere almeno una parte dei 15 di penalizzazione inflitti dalla Corte Federale d'Appello in merito al caso plusvalenze fittizie, cosa che potrebbe portare la squadra ancora più vicina all'obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League.

Del difficile momento dei bianconeri dal punto di vista giudiziario ha parlato in una recente diretta su Youtube Fabio Caressa. Il giornalista di Sky Sport ha sottolineato come nella gestione del gruppo il tecnico Massimiliano Allegri rimanga il numero uno, a maggior ragione dopo la vicenda penalizzazione: Caressa ha parlato anche di Simone Inzaghi sottolineando come non gradisca il modo di comunicare del tecnico piacentino indiscutibile però secondo lui dal punto di vista dei risultati.

Fabio Caressa ha parlato della Juventus e di Massimiliano Allegri

'Non è stato facile per Allegri gestire il momento post penalizzazione. Di Allegri si può dire tutto ma in queste cose è il numero 1 e lo sta dimostrando con i risultati'.

Queste le dichiarazioni di Fabio Caressa nel post match di Inter-Juventus finito 0-1 per i bianconeri. Secondo il giornalista Massimiliano Allegri è riuscito a gestire in maniera ideale il momento difficile della società bianconera dovuto anche alle vicende giudiziarie oltre che alle normali questioni di campo: 'La squadra è migliorata, non si può più dire che giochi sempre male.

Ha giocato male, malissimo nel secondo tempo col Friburgo e a tratti ha giocato bene contro l'Inter che, secondo me, ha avuto il solito contraccolpo dopo partite stressanti come quelle di Champions'.

Caressa su Simone Inzaghi: 'Non mi piace come comunica ma i risultati parlano per lui'

Altro argomento della diretta Youtube è stato Simone Inzaghi, il tecnico dell'Inter che nelle ultime settimane ha ricevuto numerose critiche, a maggior ragione dopo la sconfitta contro la Juventus: 'Lukaku non lo vedo bene fisicamente, non so perché però andava fatto un lavoro completamente diverso.

E' un dato di fatto che è appesantito e non riesce a dare il massimo. Nei flop di giornata metto Lautaro: nelle ultime due partite, non ho visto Lautaro leader che dà la scossa alla squadra. Sia a Oporto che alla Juve: io non sono uno di quelli che attaccano Inzaghi anche se non mi piace la sua comunicazione però i risultati parlano per lui, in maniera importante' ha dichiarato al riguardo il direttore di Sky Sport.