La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Come recentemente dichiarato dal presidente Gianluca Ferrero la società lavorerà per difendere al meglio la Juve nelle sedi opportune, la squadra invece dovrà dare il meglio di sé da qui a giugno. A tal riguardo Allegri conta di avere al meglio della forma Angel Di Maria, che si sta rivelando decisivo soprattutto in Europa League.

Un giocatore che, come dichiarato di recente da Locatelli in una diretta Twitch, fa uno sport a sé in quanto ha una qualità importante e decisiva per la squadra come dimostrato contro il Nantes e il Friburgo.

A proposito dell'argentino le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dalla stampa argentina confermano di un incontro fra gli agenti sportivi del giocatore e la società bianconera. Sarebbero stati fatti passi in avanti per il prolungamento di contratto di Di Maria, che dovrebbe rimanere almeno un'altra stagione a Torino. D'altronde Di Maria non ha mai nascosto di trovarsi bene insieme alla famiglia nella cittadina piemontese.

Il giocatore Di Maria potrebbe prolungare un'altra stagione con la Juventus

Il centrocampista Manuel Locatelli in una recente diretta su Twitch sul profilo ufficiale della Juventus aveva sottolineato come Di Maria faccia un altro sport e quanto sia importante non solo dal punto di vista tecnico ma anche nello spogliatoio bianconero.

La conferma indiretta è arrivata dalle indiscrezioni di mercato che arrivano dall'Argentina e che confermano la volontà della società bianconera di valutare il prolungamento di contratto con il giocatore. Si parla di passi in avanti per il prolungamento di contratto dell'argentino, che dovrebbe rimanere a Torino almeno un'altra stagione.

In una recente intervista Di Maria aveva dichiarato come fosse importante per lui continuare a giocare in Europa anche in previsione della Coppa America in cui la nazionale argentina sarà impegnata. L'obiettivo del giocatore è essere convocato per la competizione americana, vinta proprio dagli argentini la scorsa edizione. Di Maria è stato uno dei protagonisti anche del mondiale vinto dalla sua nazionale in Qatar a dicembre.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire un altro argentino. Ci riferiamo a Leandro Paredes, il centrocampista è in prestito dal Paris Saint Germain e difficilmente sarà riscattato a causa non solo del prezzo del cartellino (circa 20 milioni di euro) ma anche per quello d'ingaggio. Il giocatore Paredes guadagna circa 7 milioni di euro a stagione, per quanto investimento attutito dal Decreto Crescita che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori.