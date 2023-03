La Juventus sta per mettersi al lavoro per decidere il tipo Calciomercato estivo da attuare: l'eventuale qualificazione alla Champions League sarà decisiva per diverse trattative, sia in entrata che in uscita, anche perché la partecipazione alla competizione europea garantisce ricavi importanti, oltre a rappresentare un fattore di attrazione importante per i giocatori.

Secondo il giornalista sportivo Fabio Santini la Juventus potrebbe anche valutare la cessione di Dusan Vlahovic, non tanto per motivi tecnici ma economici: il giornalista sportivo ha dichiarato che la società bianconera sarebbe disposta ad accettare offerte vicine agli 80 milioni di euro, ovvero più o meno quello che è stato investito dalla Juve per acquistarlo dalla Fiorentina nel gennaio 2022.

Il serbo Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus a giugno

'Vlahovic è in uscita dalla Juventus e la società ha deciso di cederlo perché deve mettere a posto i conti. Il serbo piace in Bundesliga (Bayern Monaco) e in Premier League', sono queste le dichiarazioni di Fabio Santini al sito Calciomercato.it.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'La sua valutazione di mercato è di circa 80 milioni di euro, al posto potrebbe arrivare Hojlund, valutato circa 55 milioni di euro dall'Atalanta'.

La punta danese dei bergamaschi è una delle rivelazioni del campionato italiano e si sta confermando anche in nazionale. Sul giocatore, come sottolinea Santini, ci sarebbe anche il Napoli, che potrebbe lasciar partire Osimhen in caso di un'offerta importante.

Nel frattempo di Vlahovic è stato decisivo per la nazionale serba negli ultimi due match disputati per la qualificazione agli Europei 2024 e ora la Juventus spera di averlo al meglio in questo finale di stagione, in quanto serviranno anche i suoi gol per cercare di arrivare fino in fondo in Coppa Italia e in Europa League.

Il resto mercato della Juventus

Intanto secondo la stampa argentina Angel Di Maria potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale fino a giugno 2024 con la società bianconera anche in caso di mancata qualificazione alla Champions League.

Potrebbe invece far ritorno al Paris Saint Germain Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain.

Potrebbe arrivare almeno un terzino sinistro, uno dei giocatori maggiormente graditi è Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a fine giugno.